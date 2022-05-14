Война России против Украины

Бывший вратарь Динамо Святослав Сирота получил тяжелое ранение на передовой в Луганской области.

Бразильцы Шахтера скидывали деньги на помощь Украине – Виктор Корниенко выделил три фамилии.

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Россия напала на Украину: экс-президент ПФЛ ранен на фронте, легионеры усилят сборную, ЛЧ для Динамо (LIVE)

Сборная Украины

Александр Петраков объявил список из десяти легионеров, которые присоединятся к сборной Украины. Также полноценные тренировки начал Виктор Цыганков.

В то же время, у команды есть потеря – дебютный вызов в национальную команду не принес Алексею Гуцуляку много радости. Игрок СК Днепр-1 уже покинул расположение "сине-желтых" и будет заниматься лечением.

Главная команда нашей страны официально утвердила место проведения двух домашних матчей Лиги наций. Их сборная Украины сыграет в соседней Польше.

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Динамо разгромило Флору на свое 95-летие – дебютный гол 21-летней надежды, большой камбэк, привет Путину и снова Ванат. Также киевляне получили улучшенный посев в квалификации Лиги чемпионов.

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