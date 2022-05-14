Главные новости 13 мая: усиление и потери сборной Украины, спарринг Динамо, стадион для Шахтера за границей
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за пятницу, 13 мая.
Война России против Украины
Бывший вратарь Динамо Святослав Сирота получил тяжелое ранение на передовой в Луганской области.
Бразильцы Шахтера скидывали деньги на помощь Украине – Виктор Корниенко выделил три фамилии.
"Людей забирают в ментовку": Дитятьев рассказал о похищении украинской арбитрини в оккупированной Новой Каховке
Россия напала на Украину: экс-президент ПФЛ ранен на фронте, легионеры усилят сборную, ЛЧ для Динамо (LIVE)
Сборная Украины
Александр Петраков объявил список из десяти легионеров, которые присоединятся к сборной Украины. Также полноценные тренировки начал Виктор Цыганков.
В то же время, у команды есть потеря – дебютный вызов в национальную команду не принес Алексею Гуцуляку много радости. Игрок СК Днепр-1 уже покинул расположение "сине-желтых" и будет заниматься лечением.
Главная команда нашей страны официально утвердила место проведения двух домашних матчей Лиги наций. Их сборная Украины сыграет в соседней Польше.
Другие топ-новости
Динамо разгромило Флору на свое 95-летие – дебютный гол 21-летней надежды, большой камбэк, привет Путину и снова Ванат. Также киевляне получили улучшенный посев в квалификации Лиги чемпионов.
Шахтер хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше – началось сотрудничество со столичным клубом.
Рустам Худжамов готов бороться за кресло президента УАФ – Зозули подготовиле особую роль в штабе.