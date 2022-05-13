Динамо розгромило Флору в товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Динамо потужно провело перший тайм і отримало перевагу у два голи. Вікентій Волошин після сольного проходу "прошив" голкіпера суперників, а Микита Бурда вдало підключився до атаки.

Динамо розгромило Флору на своє 95-річчя – дебютний гол 21-річної надії, великий камбек, привіт Путіну і знову Ванат

На 60-й хвилині Ванат оформив розгром естонців. Голкіпер відбив удар Вівчаренка, але молодий форвард Динамо був першим на добиванні – 0:3.