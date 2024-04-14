Топ-чемпіонати

Англія потішила кількома яскравими результатами. Тоттенхем несподівано розвалився проти Ньюкасла, Ман Сіті знищив Лутон, а Борнмут не втримав перемогу проти МЮ. На жаль, Ілля Забарний допоміг супернику.

У Іспанії для українця все навпаки – Артем Довбик забив і вирвався у лідери бомбардирських перегонів Ла Ліги, але його Жирона програла Атлетіко. Реал і Барселона без зайвого блиску відірвалися від каталонців. "Вершкові" дотиснули Мальорку з "кліншитом" для Андрія Луніна, а "кулес" в схожому стилі розібрались з Кадісом.

УПЛ

Динамо мінімально здолало Олександрію. На заваді киян не стало ні вилучення Волошина за 2 хвилини, ні кілька пауз через повітряні тривоги. Кривбас поки не може здобувати перемоги виключно на класі – нічия з Рухом. У битві аутсайдерів Минай та Оболонь також розійшлись миром.

Українці за кордоном

Півзахисник Данило Кревсун у складі дортмундської Борусії U-19 виграв лігу західної зони Німеччини. Попереду плей-офф за звання найкращих у всій Німеччині.

Конкуренти готові грабувати сенсаційну Жирону. Представники Атлетіко пильно стежать за трьома гравцями на 70 млн, серед яких і Артем Довбик.