Главные новости 13 апреля: Довбик скучает с голом, Забарный помог отскочить МЮ, трудовая победа Динамо
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 13 апреля.
Топ-чемпионаты
Англия порадовала несколькими яркими результатами. Тоттенхэм неожиданно развалился против Ньюкасла, Манчестер Сити разгромил Лутон, а Борнмут не удержал победу против МЮ. К сожалению, Илья Забарный помог сопернику.
В Испании для украинца все наоборот – Артем Довбик забил и вырвался в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги, но его Жирона проиграла Атлетико. Реал и Барселона без лишнего блеска оторвались от каталонцев. "Сливочные" дожали Мальорку с "клиншитом" для Андрея Лунина, а "кулес" в похожем стиле разобрались с Кадисом.
УПЛ
Динамо минимально одолело Александрию. Помехой киевлянам не стало ни удаление Волошина за 2 минуты, ни несколько пауз из-за воздушных тревог. Кривбасс пока не может добывать победы исключительно на классе – ничья с Рухом. В битве аутсайдеров Минай и Оболонь также разошлись миром.
Украинцы за рубежом
Полузащитник Даниил Кревсун в составе дортмундской Боруссии U-19 выиграл лигу западной зоны Германии. Впереди плей-офф за звание лучших во всей Германии.
Конкуренты готовы грабить сенсационную Жирону. Представители Атлетико пристально следят за тремя игроками на 70 млн, среди которых и Артем Довбик.