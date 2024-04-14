Топ-чемпионаты

Англия порадовала несколькими яркими результатами. Тоттенхэм неожиданно развалился против Ньюкасла, Манчестер Сити разгромил Лутон, а Борнмут не удержал победу против МЮ. К сожалению, Илья Забарный помог сопернику.

В Испании для украинца все наоборот – Артем Довбик забил и вырвался в лидеры бомбардирской гонки Ла Лиги, но его Жирона проиграла Атлетико. Реал и Барселона без лишнего блеска оторвались от каталонцев. "Сливочные" дожали Мальорку с "клиншитом" для Андрея Лунина, а "кулес" в похожем стиле разобрались с Кадисом.

УПЛ

Динамо минимально одолело Александрию. Помехой киевлянам не стало ни удаление Волошина за 2 минуты, ни несколько пауз из-за воздушных тревог. Кривбасс пока не может добывать победы исключительно на классе – ничья с Рухом. В битве аутсайдеров Минай и Оболонь также разошлись миром.

Украинцы за рубежом

Полузащитник Даниил Кревсун в составе дортмундской Боруссии U-19 выиграл лигу западной зоны Германии. Впереди плей-офф за звание лучших во всей Германии.

Конкуренты готовы грабить сенсационную Жирону. Представители Атлетико пристально следят за тремя игроками на 70 млн, среди которых и Артем Довбик.