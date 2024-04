Тоттенхем починав день на четвертій позиції, маючи рівність за очками з Астон Віллою й випереджаючи бірмінгемців лишень за різницею голів. У таких умовах "шпори" не мали права на осічку – втім, суперник був серйозним. Лондонці гостювали в Ньюкаслі.

"Сороки" гостинністю не потішили, влаштувавши розгром менш ніж за годину. Рахунок було відкрито на 30-й хвилині. Гімараєс запустив лонгбол, Гордон виграв боротьбу в Удоджі, після чого викотив передачу на хід Ісаку. Александр же хитнув ван де Вена у штрафному й пробив у ближній кут – а ще за хвилину Тоттенхем пропустив вдруге.

Режисери проспали початок атаки. А сталося ось що: Порро виніс м'яч назад кудись у напрямку голкіпера, а Гордон перехопив сферу в штрафному – а далі ван де Вана знову всадили на газон. Ентоні завершив вирок пострілом у праву дев'ятку. 2:0!

Відпочивати команди відправились саме за цього рахунку. Для впевненої перемоги у першому таймі Ньюкаслу знадобилось тільки 33% володіння, причому майже весь контроль м'яча тримався недалеко від власного штрафному – і при цьому "сороки" завдали вдвічі більше ударів (10:5).

На 51-й же хвилині Ісак оформив дубль. І знову Ньюкасл забив просто. Гімараєс просто вибив м'яч кудись уперед, а Александр уникнув офсайду й пробіг 40 метрів у повній самотності – а далі пробив повз голкіпера. 3:0.

До речі, швед став першим футболістом за останні 20 років, якому вдалося забити 20+ голів за Ньюкасл у всіх турнірах за сезон. Останнім був Алан Ширер (28 голів у сезоні 2023/24).

