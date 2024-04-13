У рамках суботньої програми дня в 33-му турі АПЛ 2023/24 провели кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 33-й тур

Манчестер Сіті – Лутон – 5:1

Голи: Хасіока, 2 (автогол), Ковачіч, 64, Холанд, 76 (пен), Доку, 87, Гвардіол, 90+3 – Барклі, 81

Брентфорд – Шеффілд Юнайтед – 2:0

Гол: Арбластер, 64 (автогол), Оньєка, 90+3

Бернлі – Брайтон – 1:1

Голи: Браунхілл, 75 – Муріч, 79 (автогол)

Ноттінгем Форест – Вулверхемптон – 2:2

Голи: Гіббс-Вайт, 45+1, Данілу, 57 – Кунья, 40, 62

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Манчестер Сіті вийшов на першу позицію в АПЛ завдяки впевненій перемозі над Лутоном. "Містяни" вирвались вперед вже на 2-й хвилині внаслідок автогола Хасіоки, а в другому таймі новачка торпедували Ковачіч і Холанд. Барклі розмочив рахунок, але на більше гостей не вистачило – 3:1.

Зрештою, наприкінці зустрічі гостей добили Доку й Гвардіол, які асистували один одному. 5:1. Як мінімум до завтра підопічні Пепа випереджатимуть Арсенал і Ліверпуль на два очки.

Ярмолюк зіграв у переможному поєдинку Брентфорда проти Шеффілда. Українець отримав від Томаса Франка 20 хвилин, а "бджоли" тріумфували з рахунком 2:0 – вони могли б і розгром влаштувати, однак гол Дамсгора не зарахували через офсайд. До речі, команда перервала 9-матчеву безвиграшну серію.

Наш земляк доволі непогано вийшов на заміну. У його активі 6 точних передач із 6-ти, 3 вдалих обіграші на дриблінгу з 3-х і точно така ж статистика успішних єдиноборств. Крім того, Ярмолюк мав неточний удар із зони перед штрафним на останніх хвилинах.

Ноттінгем розписав бойову нічию з Вулверхемптоном (2:2). Результат не дуже хороший для "лісників" – підопічні Нуну Ешпіріту Санту відірвались від зони вильоту лишень на один заліковий бал. Бернлі ж після сенсаційних 1:1 з Брайтоном залишається в трійці аутсайдерів, відстаючи від рятівної 17-ї позиції на шість очок.

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