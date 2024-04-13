Поєдинок мав стратегічне значення для обох команд у контексті боротьби за Лігу чемпіонів. Жирона випереджала Атлетіко на сім очок, а Більбао – на 9. Для команди Мічела це був перший матч за два тижні, натомість мадридці ще кілька днів тому бились у чвертьфіналі ЛЧ з Борусією. Попри тривалу паузу, каталонці втратили Віктора Циганкова, який пропускав зустріч через травму. Крім цього, гості не могли розраховувати на дискваліфікованого Івана Мартіна. Зате з перших хвилин на полі з'явився герой іспанської преси Артем Довбик. Нашого форварда напередодні гри активно сватали саме в Атлетіко.

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Сімеоне замінив усіх центрбеків у порівнянні з ЛЧ. Замість Вітселя, Хіменеса та Аспілікуети вийшли Ермосо, Рейнілдо і Савіч. Також на лаві запасних опинився Альваро Мората. Очевидно, масова ротація пов'язана з матчем у Дортмунді. Цікаво, що Жирона – один з найбільш незручних суперників для аргентинського фахівця (33% перемог). Лише Барса, Мадрид, та Челсі випереджали каталонців у списку "недругів" Чоло. Зрештою Жирона дуже швидко довела це на полі.

Довбик забив вже на 4-й хвилині, завершивши швидку атаку каталонців. Савіо проскочив кількох суперників і покотив на Ерреру, а той знайшов праворуч вільного Коуту. Пас бразильця на дальній стійці у порожні ворота замкнув Артем. Українець не лише шокував Метрополітано швидким голом, але й вийшов на чисте перше місце у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги – 17 м'ячів. Атлетіко вперше за часів Сімеоне пропускає у десяти матчах поспіль!

Жирона продовжувала тиснути, а Довбик з Коуту ледь не повторили стартовий трюк. Цього разу Артем не дотягнувся до передачі партнера. Блінд другим темпом стріляв з-за меж штрафного, але Облак впевнено забрав сферу. Фантастичний початок від каталонців, які майже нічого не дозволяли господарям біля власних воріт. Натомість Довбик буквально затероризував оборону Атлетіко постійними вриваннями за спини. Ні Савіч, ні Ермосо не встигали за переміщеннями українця.

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Сімеоне довелося змінювати схему. Стартові 4-4-2 трансформувались у традиційні для "матрацників" 5-3-2. До середини першого тайму мадридці запам'ятались лише дальніми ударами від Рікельме, Де Поля і Грізманна. На 30-й хвилині Корреа малював пенальті у боротьбі з Еріком, та рефері Рікардо Де Бургос на театральне падіння аргентинця не повівся. Тим часом Сімеоне несамовито лютував у технічній зоні, нарвавшись на жовту.

"Матрацники" перехопили ініціативу і все ж заробили свій одинадцятиметровий. Де Поль виконав стандарт, Ермосо пробив головою, а Мігель заблокував м'яч рукою. Вирок чітко виконав Грізманн, хоча Гассаніга й вгадав напрямок удару. А вже у компенсований час каталонці пережили справжнє жахіття. Спочатку арбітр не призначив пенальті за фол Рейнілду на Савіо, а потім Корреа оформив камбек.

Ataque de locura del VAR en el Atlético de Madrid - Girona.



Reinildo, que no llega en ningún momento al balón, golpea a Savio con gran intensidad dentro del área.



ES PENALTI.



️ De Burgos Bengoetxea no apreció la infracción y el VAR se lavó las manos. pic.twitter.com/ApY3N3eYY5 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 13, 2024

Орендований в Барси Ерік Гарсія намагався винести сферу з власного штрафного, але влучив у Морату, який раніше замінив травмованого Сауля. Альваро швидко зорієнтувався та ідеально подав на лінію воротарського, звідки Корреа прошив Гассанігу ударом головою (2:1). Попри феєричний початок гри, підопічні Мічела пішли на перерву, поступаючись у рахунку. Жирона втратила концентрацію і припустилась дитячих помилок, які коштували їй двох пропущених м'ячів.

Майже відразу по перерві Жирона пропустила втретє. Соліс, намагаючись перервати пас Де Поля, зробив кікс і подарував м'яч Грізманну, який потужно вистрелив під поперечку з кількох метрів. А потім супершанс втратив Довбик, не зумівши переправити м'яч у порожні ворота. Заради справедливості потрібно відзначити, що Янхель потужно стріляв вздовж воротарського, і правильно підставити ногу було не так вже й просто.

Атлетіко спокійно контролював гру. На 68-й хвилині Сімеоне навіть дозволив собі замінити Грізманна. Тим часом Жирона ніяк не могла отямитись, заміни Мічела (Порту і Торре) теж не працювали. Ба більше, Гассаніга та Арнау вирішили, що трьох пропущених – недостатньо. Обоє під тиском привезли момент на ворота каталонців, який ледь не завершився голом Моліни. Після втрати молодого іспанця чемпіон світу дивом не влучив у дальній кут.

Довбик провів на полі 83 хвилини, а потім поступився місцем Стуані. Українець, крім забитого м'яча і згаданого промаху, відзначився 78% точності передач (14/18), одним виграним єдиноборством та 9 втратами. За версією аналітичного порталу SofaScore Артем став другим найгіршим гравцем у складі каталонців (6,3). Нижчий бал отримав лише молодий колумбієць Джон Соліс (6,1).

Атлетіко у підсумку спокійно довів матч до заслуженої перемоги, поступаючись Жироні лише чотирма очками. Барса у разі перемоги над Кадісом може збільшити перевагу над командою Мічела до п'яти пунктів.