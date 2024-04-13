Півзахисник дортмундської Борусії U-19 Данило Кревсун вже виграв перший турнір цього сезону у складі "джмелів".

Дортмундська Борусія U-19, кольори якої захищає Данило Кревсун, втретє поспіль стала чемпіоном західної зони Німеччини. "Джмелі" здобули перемогу в першості за 5 турів до кінця.

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Слід зазначити, що далі на Борусію Д U-19 очікує фінальний раунд чемпіонату Німеччини, де один з одним зійдуться чемпіони західної та східної зон, а також клуби, які посіли другі місця.

До слова, Данило Кревсун провів 21 матч за Борусію Д у чемпіонаті, в яких відзначився 8 голами та 5 асистами. Хавбек також захищає кольори юнацької збірної України.

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