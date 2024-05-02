У матчі проти ЛНЗ Бондаренко отримав травму, його виносили з поля на ношах. Тож проти Чорноморця замість Артема у старті вийшов Марлон Гомес. Бразилець зумів оформити хет-трик ще до перерви.

Дебютний хет-трик з шедевром у відеоогляді матчу Чорноморець – Шахтар – 1:4

"Я радий за Марлона Гомеса. Він хороший гравець, всі знаємо його потенціал. Конкуренція зробить усіх сильнішими – і мене, і його. Для футбольної команди конкуренція – це завжди добре.

Моє відновлення йде за планом. Поки присутні больові відчуття. Я біг, оступився в ямці та підвернув гомілкостоп. Все за планом, майже цілодобово працюю над відновленням з реабілітологом. Але терміни відновлення будуть відомі пізніше", – цитує Бондаренка УПЛ ТБ.

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