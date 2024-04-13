Динамо зуміло перемогти Олександрію в поєдинку 24-го туру УПЛ, який відбувся 13 квітня 2024 року. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Динамо після нічиєї з ЛНЗ мало намір здобути перемогу над Олександрією, аби зберегти шанси на чемпіонство. На 10-й хвилині кияни могли повести в рахунку після помилки Микити Шевченка. Воротар встиг виправитись та тілом заблокував удар Волошина з меж штрафного.

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Олександрія претендувала на пенальті на 22-й хвилині, але арбітр не повірив у театральне падіння Ковальця та покарав хавбека жовтою карткою. Динамо відповіло моментом Ваната, який прорвався у штрафний, але трохи не влучив під дальню стійку. На 34-й хвилині пролунала повітряна тривога, через яку гру довелось призупинити.

Через півтори години матч вдалось поновити, а перед перервою Волошин заробив дві жовті за 2 хвилини. На жаль, через особливості трансляції момент вдалось побачити лише обраним. У другому таймі напівмомент був у Ваната та Шапаренка – нападника випередив Микита Шевченко та головою виніс м'яч, який відскочив до Миколи. Хавбек пробив, але поцілив у воротаря, який далеко вийшов з воріт. На 60-й хвилині команди знову пішли до роздягалень через чергову повітряну тривогу.

Поєдинок поновили о 19:05. Одразу момент виник у Олександрії, але Вівчаренко буквально зняв м'яч з голови Кулакова. На 64-й хвилині Бражко атакував суперника в центрі поля та розігнав атаку, яку сам і завершив класним ударом під поперечку. Арбітр довго переглядав на VAR епізод боротьби з Антоном Кравченком, але все ж зарахував взяття воріт.

Після цього моментів поменшало, а на 78-й хвилині Ванат зробив рахунок 0:2 після передачі Шапаренка. Щоправда, Микола опинився в офсайді в епізоді до цього. Олександрія під кінець зустрічі влаштувала щось на кшталт штурму, але по-справжньому небезпечних моментів створити не вдалось, тож Динамо втримало перемогу.

Таким чином, кияни набрали 48 очок та наблизились до Шахтаря, який ще не грав свій матч цього туру. Олександрія з 24 пунктами залишилась одинадцятою.

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