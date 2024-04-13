Вже сьогодні, 13 квітня, Жирона в рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії на виїзді зіграє з Атлетіко. Віктор Циганков не потрапив у заявку каталонців через травму, натомість Артем Довбик у строю.

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За інформацією MasFichajes, боси "матрацників" у цьому матчі уважно стежитимуть одразу за трьома гравцями Жирони – захисником Арнау Мартінесом, півзахисником Алейшем Гарсією та форвардом Артемом Довбиком (за інформацією ЗМІ клаусула українця складає 28 млн євро, а Гарсії та Мартінеса – по 20 мільйонів).

Зазначається, що Атлетіко прагне підписати нашого земляка уже влітку: мадридцям доведеться зробити Жироні солідну пропозицію, адже каталонці не дуже хочуть відпускати свою головну зірку.

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за іспанців 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 7 асистів. Перед очною дуеллю Жирона у турнірній таблиці Ла Ліги з 65 очками йде третьою, Атлетіко відстає на 1 щабель і 7 балів.

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