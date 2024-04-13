"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про матч, який Реалу довелося зіграти після важкої битви з Ман Сіті у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Андрій Лунін, як і очікувалось, розпочав у основі – а от іншим лідерам Карло Анчелотті змушений був надати відпочинок. На банці залишились Вінісіус, Родріго, Кроос, Камавінга та Карвахаль.

Необхідність економії сил позначилась на якості гри в першому таймі. Мадридці завдали всього три удари по воротах. Усі пройшли з-за меж штрафного, один і них накрили – втім, і цього могло вистачити для успіху. На 33-й хвилині Беллінгем прийняв м'яч на лінії півкола та потужним пострілом зацідив у поперечину!

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Мальорці дозволили провести всього один удар, але й він міг завершитись взяттям воріт. "Вершкових" врятувати Лунін і Беллінгем – Андрій парирував замикання Раільйо з кутового (Антоніо цілив у лівий нижній), а Джуд не дав балеарцям зіграти на добиванні. У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Мадрид прокинувся у другому таймі, конвертувавши свою територіальну перевагу в небезпечні моменти. Що найбільш важливо, "королівський клуб" відкрив рахунок вже за дві хвилини після відновлення гри. Героєм став Чуамені, який виконав шедевр – із 27 метрів Орельєн відправив м'яч у праву дев'ятку, а голкіпер Райковіч навіть не поворухнувся. Щоправда, там трішечки допоміг рикошет.

Ще за 10 хвилин Хоселу класно відкрився під розрізний пас Модріча й у дотик скинув м'яч Діасу. Браїм вийшов на лінію штрафного та завдав потужного удару. Райковіч скоротив дистанцію й врятував Мальорку. Ще через п'ять хвилин Лука, Хоселу та Браїм закрутили фантастичну комбінацію, в завершенні якої останній опинився перед голкіпером – втім, Діас відпустив від себе м'яч, а той вдало відскочив у ногу голкіпера (Райковіч вже лежав на газоні).

У другій половині другого тайму Карло Анчелотті почав випускати лідерів. На полі з'явились Камавінга й Вінісіус. Бразилець на 72-й хвилині організував момент для Вальверде, викотивши йому пас під удар у порожні, але балеарців врятував Настасіч – центрбек у останню мить вибив м'яч з лінії воріт! Мальорка до цього часу мала тільки атаку з прострілом на Лато, однак його замикання метрів з десяти встиг накрити Начо.

А от на 74-й хвилині довелося втрутитись Луніну. І як втрутитись! Дардер з дальньої дистанції міг відповісти на шедевр Чуамені, запустивши м'яч у ліву дев'ятку – втім, Андрій виконав грандіозний сейв!

Мальорка намагалася нагнітати, а Реал ліниво контратакував. На гол більше заслуговували саме острів'яни, однак з ним так і не склалося. Не допомогла навіть помилка Луніна на останніх секундах – українець вийшов на перехоплення й не зміг втримати м'яч у боротьбі за Мурікі. На щастя, той промазав з кількох метрів.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "королівського клубу".

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