Ілля Забарний помилився у грі з Лутоном, але вкотре вийшов у основі Борнмута, як і всі попередні тури АПЛ. Поєдинок першого кола на Олд Траффорд завершився побиттям МЮ 3:0. Команда Тен Хага знову "кульгала" – всього 2 очки у 3 турах чемпіонату.

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Старт зустрічі радше натякав на новий погром "дияволів", ніж на реванш. Манчестер Юнайтед вкотре мав проблеми з організацією гру, натомість суперник легко створював гостроту біля воріт Онана. На 16-й хвилині молодь манкуніанців привезла собі гол. Гарначо обрізався у центрі поля, а Камбвала незграбно завалився на газон у боротьбі зі Соланке. Найкраший бомбардир Борнмута більярдним ударом поклав свій 17-й гол в цьому чемпіонаті.

МЮ вдалося відігратися на рівному місці. Гості вдарилися в оборону "вишень", але пішла атака другим темпом. Забарний хотів перевати простріл Гарначо, натомість ідеально підкинув під удар Бруну. Капітан Юнайтед ледь не розірвав сітку могутньою гарматою "поміж вуха" Нето.

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Борнмут не знітився і пішов повертати собі перевагу. Підопічні Іраоли намацали слабке місце на правому фланзі оборони МЮ. Якщо Сіністерра двічі пробачив, то Клюйверт був невблаганним. Бідовий Камбвалла пустив м'яч поміж ніг та лише закрив огляд Онана. Арбітр додав до першого тайму аж 9 хвилин, і Бруну знову міг зрівняти рахунок – постріл Фернандеша прийняла на себе поперечка.

До речі, вже 14 квітня Арсенал приймає Астон Віллу в рамках АПЛ. Тріумф "канонірів" ліцензійний букмекер GGBET оцінює коефіцієнтом 1,31, тоді як потенційна звитяга "вілланів" стала б великою сенсацією – 9,73. Нічийний результат дозволить помножити ставку на 6,06. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,53, а на відповідний тотал менше – за 2,6.

Тен Хаг у перерві зняв Гарначо, лінощі якого і призводили до проблем на правому фланзі. Не сказати, що гра "дияволів" стала бездоганною, але принаймні вдалося краще стримувати атаки Борнмута. Гостям знову пощастило забити без власних зусиль. Сміт в абсолютно простенькій ситуації зіграв рукою – пенальті. Бруну чітким удфаром оформив дубль.

У останні півгодини команди робили мляв спроби виривати перемогу. Моментів було обмаль, але Юнайтед спробував виконати свою улюблену дурість останніх турів – привезти пенальті на останніх хвилинах. На 90+4-й хвилині Камбвала ризикував накликати на себе гору прокльонів, зрубавши Крісті. 19-річного француза врятував VAR, який підказав польовому судді, що фол був до карного майданчика. Унал бездарно виконав штрафний – 2:2 залишаються.

МЮ продовжив безвиграшну серію до 4 турів і вже пропустив Ньюкасл на шосте місце. Борнмут на 12-й сходиниці завершує сезон у своє задоволення – виліт не загрожує, єврокубки не світять.

Ілля Забарний отримав від SofaScore 6,7 – разом зі Сіністеррою і Смітом найгірша оцінка серед польових Борнмута. Асист на суперника добряче підпсував враження від гри українця, хоча в решті моментів він виглядав доволі солідно.

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