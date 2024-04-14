Барселона після поразки Жирони могла наростити відрив від третьої позиції до п'яти очок. Щоправда, Хаві мав надати відпочинок лідерам, адже матч чемпіонату випав акурат між поєдинками з ПСЖ. В запасі залишилась більшість футболістів, які стартували у Парижі – винятком стали тільки Кубарсі та Серхі Роберто.

Благо, в суперниках був скромний Кадіс, який тримався у зоні вильоту (нехай і грав вдома). Барса планувала перемогти в економ-режимі, тож моментів у перші півгодини каталонці не створювали – а от "жовта субмарина" вже на 21-й хвилині могла виходити вперед. Ернандес після скидки п'яткою від Наварро стріляв з лівого краю штрафного, ціливши у ближній кут. Тер Штеген парирував.

"Блаугранас" могли забивати на 33-й хвилині внаслідок подачі Форта. Вона зрізалась за комір голкіперу, однак в останню мить м'яч перевели над поперечкою. А ще за чотири хвилини Барса відкрила рахунок – Фелікс зачепився за відскок після кутового, несподівано пробивши у падінні через себе. 0:1!

На 44-й хвилині гості могли й подвоїти свою перевагу внаслідок навісу, який Роберто скинув під удар Ферміну. Той пробив повз голкіпера, однак Чуст примудрився зупинити м'яч на лінії воріт! Сфера прокотилась по стрічці, поки Ледесма її не накрив. Покарання за марнотратство могло прилетіти миттєво, однак Хуанмі запоров вихід віч-на-віч.

На початку другого тайму Хуанмі виправився, замкнувши простріл з правого флангу – втім, його гол не зарахували через офсайд. Барса відповіла на 61-й вриванням Феррана на правий край штрафного з навісом, який продовжився ударом головою у виконанні Феліша. Сфера пролетіла повз дальню стійку!

Стало очевидно, що з таким футболом Барселона може і не відірватись від Жирони. Хаві вже на 62-й хвилині провів заміни, кинувши у бій Ямала, Педрі й Кунде (а потім і Рафінью). Досить швидко каталонці створили два гольових моменти.

Так, на 70-й хвилині Ямал стягнув на себе трьох у штрафному, обігрався з партнером і бив з гострого кута (повз дальню дев'ять), а на 72-й Феліш бахнув з лінії півкола – стійка врятувала Кадіс! Втім, після цих епізодів гості зупинились у загостренні. Кадіс ледь не покарав на 79-й хвилині, коли Самассеку бахнув метрів з 28 у ліву дев'ятку. Тер Штеген парирував.

Нічого цікавішого команди не створили. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Барселони. Каталонці все ближчі до срібних медалей – Циганков і Довбик залишились у п'яти очках позаду.