Оболонь і Минай у рамках 24-го туру УПЛ 2023/24 переможця не визначили (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Для Оболоні матч розпочався жахливо. Вже на 10-й хвилині команда залишилась у меншості внаслідок вилучення голкіпера. Устименко отримав передачу на хід, а Рибка вибіг за межі штрафного й зрізав Дениса у підкаті – чиста червона! У рамку встав Федорівський, Запорожець сів на лавку.

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Подальший штрафний міг завершитись голом Миная. Устименко прямим ударом поцілив у поперечку. Це було не останнє влучання у каркас воріт Оболоні – на 41-й хвилині Піддубний замикав подачу зі стандарту, пробивши головою у падінні й влучивши у стійку.

В цілому, перший тайм виявився катастрофічним для киян.У першому таймі Минай завдав 9 ударів проти 4-х у "пивоварів". Окрім двох влучань у каркас, пригадується класний постріл Вакули з лінії карного майданчика під ближню стійку (Федорівський парирував). Крім того, після замикання Скиби м'яч впав на зовнішній бік сітки.

Оболонь явних гольових нагод не мала, однак на перерву відправилась за нулів на табло. Минай зміг дотиснути господарів лише за 10 хвилин після відновлення гри, заробивши пенальті – його привіз Осман, який ліктем зіграв у голову Петьку.

Федорівський узяв удар Устименка з "позначки", але при цьому вийшов за лінію аж двома ногами.

Пенальті наказали перебити, і з другої спроби Устименко переграв голкіпера. 0:1! Втім, щастя закарпатців тривало недовго. Вже на 62-й хвилині Оболонь зрівняла рахунок внаслідок високої подачі Грисьо, яку замкнув Приймак – 1:1!

А ще через п'ять хвилин склади зрівнялись. Корнійчук сфолив проти Прокопенка й отримав другу жовту картку.

Після цього ініціативу перехопила Оболонь. Тричі "пивовари" пробивали з дистанції до 10-ти метрів, однак Кемкін виконав два сейви, а ще один постріл накрив Устименко. Крім того, був один лонгшот (без проблем для Кемкіна) та низка кросів без логічного завершення.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Результат дуже невигідний для обох команд. Оболонь залишилась у зоні плей-офф за виживання, але відрив від прямого вильоту становить лише два очки. Минай же залишається у чотирьох залікових балах від перехідних матчів. І це тільки початок туру – наприкінці ситуація може суттєво погіршитись.

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