Кривбас і Рух зіграли внічию у 24-му турі УПЛ. Результат та огляд гри – в цій новині на "Футбол 24".

Львів'яни розпочали зустріч досить активно. Вже на 6-й хвилині команда Віталія Пономарьова могла виходити вперед. Дідик класною передачею знайшов Плюмана, який виходив віч-на-віч з Маханьковим. Голкіпер Кривбаса фантастичним сейвом відбив удар ногою.

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Перший тайм був доволі рівний. Команди обмінювалися моментами, але щось дійсно небезпечне створити обом не вдалося. На 45-й хвилині Бандейра, перебуваючи на правому фланзі, шикарним пасом вивів Кожушка сам на сам з голкіпером Руха. Форвард Кривбаса без проблем обіграв Ледвія та покотив м'яч у порожні ворота. 1:0! Криворіжці вийшли вперед за кілька хвилин до свистка на перерву.

На початку другої половини гри львів'яни кілька раз пробивали по воротах гостей. Або удари виходили не сильними, або м'яч летів не туди. Рух спромігся відігратися на 73-й хвилині. Таллес класно відкрився на розрізну передачу 19-річного Федора. Бразилець без проблем розібрався з Маханьковим. Варто зауважити, що Таллес забиває у другому поспіль матчі. Команди спробували організувати ще кілька атак, утім, рахунок до кінця зустрічі не змінився – 1:1.

Кривбас наразі перебуває на третьому місці з 48 балами. Якби команда Вернидуба перемогла, то очолила б турнірну таблицю, оскільки від Шахтаря вони відстають тепер лише на один пункт. Рух розташувався на п'ятій сходинці з 40 очами.

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