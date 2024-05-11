Главные новости 10 мая: Мбаппе попрощался с ПСЖ, скандал в матче молодежек Динамо и Шахтера, Ингулец вернулся в УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 10 мая.
Украина
Сергей Ребров назвал дату, когда станет известна заявка сборной Украины на Евро-2024.
Динамо и Шахтер едва не устроили махач после юношеского Классического – видео эмоций чемпионской битвы.
УПЛ и Заря признаны критически важными для экономики Украины – работников забронируют от мобилизации.
Ингулец разбил Агробизнес и официально вышел в УПЛ, Левый берег гарантировал себе плей-офф за выход в элиту.
Мир
Килиан Мбаппе официально объявил об уходе из ПСЖ.
Революционный клубный ЧМ под угрозой срыва – жадной ФИФА угрожают судом.
Бразилия обнародовала официальную заявку на Копа Америка-2024 – 5-кратного победителя ЛЧ выбросили из состава.
Звезда Баварии рискует пропустить Евро-2024 – Тухель "сглазил" его перед полуфиналом ЛЧ против Реала.
Украинцы за рубежом
Ассист Довбика и передасист Цыганкова не помогли одолеть Алавес – Жирона сыграла вничью в пользу Барселоны. Перед этим матчем украинцы узнали, где будут играть матчи Лиги чемпионов следующего сезона.
Анчелотти не определился с вратарской позицией на матч Ла Лиги – судьба Лунина под вопросом и на финал Лиги чемпионов.