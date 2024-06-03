"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 2 червня.

Україна

Верес впевнено здолав Епіцентр і зберіг прописку в УПЛ – Нагорняк і Ко подарували рівнянам 2 голи.

Оболонь залишилась в УПЛ – "пивовари" вдесятьох втримали нічию з Лівим берегом у матчі-відповіді плей-офф.

Німеччина – Україна: конференція Реброва – про "похмілля" Луніна, подвійне підсилення і можливі зміни заявки на Євро

Світ

Мбаппе підписав контракт з Реалом. Заради цього переходу Кіліан йде на суттєве зменшення зарплати, але Реал обіцяє понад 100 мільйонів євро.

Венеція виграла плей-офф за вихід в еліту – визначилися усі новачки Серії А

Українці за кордоном

Лунін потрапив до символічної збірної ЛЧ – українець має найвищу оцінку в задній лінії. Окрім того, перемогою в турнірі Андрій приніс Зорі кругленьку суму.

Жирона розкрила план на трансферне вікно – Довбик і Циганков у списку головних лотів.