Челсі нарешті оголосив ім'я тренера, який поведе Мудрика і компанію в сезоні 2024/25.

Лондонський клуб офіційно підтвердив призначення Енцо Марески головним тренером. Контракт розрахований на п'ять років з можливістю продовження ще на один. Новий керманич розпочне роботу 1 липня.

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Челсі непогано завершив минулий сезон, фінішував на шостій сходинці АПЛ і пробився бодай в Лігу конференцій. Втім, керівництво "синіх" все ж вирішило попрощатися з Маурісіо Почеттіно. Лондонці хотіли молодого тренера, який ставить домінантний атакувальний футбол.

44-річний Мареска мав не надто вдалий досвід роботи з Пармою, а потім допомагав Гвардіолі в Манчестер Сіті. За один сезон в Лестері італієць встиг виграти Чемпіоншип і повернути клуб в еліту. За інформацією інсайдерів, Челсі заплатив "лисам" 10 млн євро компенсації.

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