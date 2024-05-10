Анчелотті не визначився з воротарською позицією на матч Ла Ліги – доля Луніна під питанням і на фінал Ліги чемпіонів
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував питання щодо воротаря на майбутній матч 35-го туру Ла Ліги проти Гранади.
"Куртуа? Звичайно, він гратиме, але я маю взяти до уваги Кепу, видатного професіонала, який нам дуже допоміг навіть з лави запасних. І я обов'язково маю враховувати Луніна, який теж повинен бути готовий грати.
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Воротар на Вемблі (у фіналі Ліги чемпіонів – прим.)? Я не хочу зараз про це дискутувати. У мене є місяць на роздуми", – цитує Анчелотті Madrid Xtra.
Додамо, що Реал вже оформив чемпіонство, а в останньому поєдинку Ла Ліги проти Кадіса місце на воротах посів Тібо Куртуа. У півфіналах Ліги чемпіонів проти Баварії обидва рази зіграв Андрій Лунін, який, щоправда, пропустив в обох зустрічах.
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