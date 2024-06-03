Мирон Маркевич може покинути посаду головного тренера Карпати, повідомляє Ігор Бурбас у своїй програмі на YouTube-каналі BurBuz.

Карпати вирішили розірвати співпрацю з Маркевичем-молодшим – відома причина

За інформацією джерела, у наставника давній конфлікт зі шеф-скаутом "левів" Глібом Корнієнком. Від зими клуб не може придбати нових футболістів – обидва блокують трансфери один одного. Зазначається, що Маркевич поставив керівництву клубу умову: до 9 числа підписати двох гравців – іспанця Пабло Альвареса з болгарського Черно Море та північномакедонця Яні Атанасова з Краковії. Інакше тренер погрожує звільненням, адже саме він відповідає за результат.

Зазначається, що агенція PASS, одним з керівників якої є Корнієнко, міцно увійшла в довіру президента Карпат Володимира Матківського і вже запропонувала на місце Маркевича двох кандидатів: Владислава Лупашка (за якого навіть готові виплатити компенсацію Інгульцю) та Унаї Мельгосу, який нині очолює молодіжну збірну України (і є колишнім вихованцем PASS).

Нагадаємо, PASS Education – освітня платформа, на базі якої здобули фахові знання понад 100 скаутів та аналітиків (вона створювалась як альтернатива агенції ProStar Вадима Шаблія). До слова, ще одним представником PASS у Карпатах є Володимир Кравчук, який працює аналітиком.

Раніше Карпати покинули тренери Остап Маркевич та Павло Таран.

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