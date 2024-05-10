У п'ятницю у 8-му турі другого етапу Першої ліги відбулось декілька матчів. Читайте звіт про них на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 2-й етап, 7-й тур

Чемпіонська група

Інгулець – Агробізнес – 3:0

Голи: Сад, 7, Сітало, 65, П'ятов, 70

Лівий берег – Прикарпаття – 1:1

Голи: Співаков, 9 – Соловйов, 38

Вікторія – Епіцентр – 1:1

Голи: Жмурко, 37 (аг.) – Кравчук, 49

Плей-офф за вихід у Першу лігу: визначилися дати і потенційні пари

У п'ятницю у Чемпіонській групі відбулось три поєдинки. У першому Інгулець розгромив Агробізнес. Команда Олександра Чижевського пропустила три сухих голи і опустилась на останню сходинку турнірної таблиці. Натомість петровці обійшли Карпати на вершині турнірної таблиці, але у "левів" є гра у запасі. Інгулець, який офіційно вийшов в УПЛ, тепер боротиметься з Маркевичем і Ко за золоті медалі Першої ліги.

Лівий берег на своєму полі розписав бойову нічию з Прикарпаттям. Господарі вийшли вперед вже на початку зустрічі, але ще до перерви франківці відновили статус-кво. У другому тайму команди не забивали. ЛБ йде третім і вже забезпечив собі плей-офф за вихід в УПЛ, Прикарпаття п'яте.

Нічия у вищезгаданому матчі дозволила видихнути Епіцентру. "Супермаркет" розійшовся миром з Вікторією і завдяки невиграшу івано-франківців випереджає їх на 7 очок за 2 тури до фінішу.

Маркевич надасть останній шанс легіонеру – наставник Карпат визначився з долею орендованих