Наполі готовий розщедритися, щоб не відпустити свою зірку в ПСЖ – Конте заборонив 100-мільйонний трансфер
Наполі хоче продовжити контракт з вінгером Хвічею Кварацхелією.
За повідомленням інсайдера Nicolo Schira, Антоніо Конте, який стане головним тренером Наполі, вважає 23-річного грузина потенційно гравцем світового рівня. Найближчим часом очікуються нові переговори між агентом Хвічі та спортивним директором неаполітанського клубу.
Кварацхелія погодився на перехід в ПСЖ – Наполі має зухвалий план, щоб вибити з Катару більше грошей
Наполі готовий запропонувати Кварацхелії зарплату до 5,5 мільйонів євро на рік і продовжити його контракт до 2029 року. Раніше повідомлялося, що вінгер отримував 1,85 мільйона євро на рік.
До слова, чинна угода Кварацхелії з неаполітанцями діє до 2027 року. Загалом грузин відіграв за італійський клуб 88 матчів, у яких забив 25 голів та віддав 26 асистів. Наразі футболістом серйозно зацікавився ПСЖ, оскільки парижани шукають підсилення в атаку після того, як Кіліан Мбаппе покинув клуб.
Наполі зіграв унічию з Фіорентиною в матчі з двома шедеврами зі штрафних