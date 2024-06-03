За повідомленням інсайдера Nicolo Schira, Антоніо Конте, який стане головним тренером Наполі, вважає 23-річного грузина потенційно гравцем світового рівня. Найближчим часом очікуються нові переговори між агентом Хвічі та спортивним директором неаполітанського клубу.

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Наполі готовий запропонувати Кварацхелії зарплату до 5,5 мільйонів євро на рік і продовжити його контракт до 2029 року. Раніше повідомлялося, що вінгер отримував 1,85 мільйона євро на рік.

До слова, чинна угода Кварацхелії з неаполітанцями діє до 2027 року. Загалом грузин відіграв за італійський клуб 88 матчів, у яких забив 25 голів та віддав 26 асистів. Наразі футболістом серйозно зацікавився ПСЖ, оскільки парижани шукають підсилення в атаку після того, як Кіліан Мбаппе покинув клуб.

#Napoli are ready to increase their bid to 5,5M/year until 2029 to keep Kvicha #Kvaratskhelia and to convince him to stay and to extend the contract. #Conte considers Kvara a potential world top player. Expected new talks between Manna and his agent in the next days. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2024

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