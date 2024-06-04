"Звичайно, ми всі хочемо перемагати в кожному матчі. Але для мене найголовніше — мати команду на футбольному полі. В офіційних поєдинках я очікую від гравців більшого, але й сьогодні ви також бачили хорошу гру від збірної Німеччини. Перші 20 хвилин були дуже добрими. Хороший пресинг. У суперника є якісні футболісти, які лише наприкінці першого тайму почали створювати свої моменти. Гадаю, якби нам вдалося забити один м'яч, ми забили б і другий, і третій.

Німеччина – Україна – відеоогляд матчу

По перерві нам вдалося підвищити тиск. Хвилин 15-20 Україна не могла вийти зі свого штрафного майданчика. Максиміліан Байєр дуже добре увійшов в гру, створив багато моментів. Відзначу хорошу роботу їхнього воротаря. У нас було 27 ударів, на жаль, не вистачало реалізації. Гарно комбінували, але бракувало останнього дотику. Сподобалося, що хлопці віддалися на полі, грали пристрасно. Очікую, що на Євро у нас будуть ці моменти і реалізація.

Що нам сказав канцлер Олаф Шольц в роздягальні? Побажав нам удачі на Євро. Сказав, що знає про мої довгі розмови з командою, тому обійшовся лише 2-3 реченнями. Всі вірять в нашу команду.

Нагоди мали Кімміх, Байєр, Гюндоган. Часто гравці збірної України кидалися під м'яч в останню мить. Можу чесно сказати – це не тільки фортуна, а й хороша робота української збірної в захисті. Звичайно, наша реалізація була недоброю.

Помилка Нойєра наприкінці матчу? Якщо він зіграв так високо, то не можна помилятися. Добре, що там був офсайд", – заявив Нагельсманн на прес-конференції.

Україна вистояла в Німеччині перед Євро-2024 – 32 удари, гол Довбика з офсайду, експерименти Реброва і 5:3 за влучаннями