Голкіпера Реала та збірної України Андрія Луніна зустрічали бурхливими оплесками на борту літака в Лондон.

Українець не зміг вилетіти разом з командою на фінал Ліги чемпіонів з "вершковими", оскільки захворів. Андрій Лунін подорожував до Лондона самостійно. Пілот літака, в якому летів голкіпер, попросив пасажирів підтримати українця оплесками.

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"Я хотів попросити про особливу послугу найповажнішого пасажира цього рейсу, яким є Андрій Лунін. На мій погляд, Мадрид перебуває там, де перебуває, завдяки йому. Це все завдяки тій роботі, яку він виконав протягом сезону. Hala Madrid", – сказав пілот.

Після промови в салоні літака прозвучали оплески. Лунін сором'язливо посміхнувся і продовжив свою подорож.

Варто нагадати, що Реал переміг у фіналі Ліги чемпіонів Борусію Д (2:0). Андрій вдруге завоював трофей з "вершковими".

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