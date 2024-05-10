Вінгер Баварії Серж Гнабрі почув дуже неприємну новину після матчу-відповіді півфіналу ЛЧ проти Реала (1:2).

Томас Тухель прогнозував зірці мюнхенців голи у ворота Реала, але той ще до перерви попросив заміну через пошкодження. Гнабрі діагностували розрив м’яза лівого підколінного сухожилля, інформує прес-служба Баварії.

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Гнабрі вже точно не допоможе мюнхенцям у клубному сезоні, проте є значно більша проблема. 28-річний нападник ризикує не встигнути відновитися до домашнього Євро-2024. Збірна Німеччини відкриє його вже 14 червня матчем проти Шотландії.

Додамо, що у нинішньому сезоні Гнабрі провів за Баварію 20 ігор, оформивши 5 голів та 2 асисти. Статистика у футболці збірної Німеччини – 45 матчів, 22 голи.

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