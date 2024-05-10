"Рішення щодо розширення заявки – плюс для нас. Ми самі подавали такий запит до УЄФА. Подивіться, скільки зараз матчів проводять Динамо і Шахтар. Втома гравців неминуча. Плюс травми. Тому важливо мати можливість швидкої заміни того чи іншого виконавця. А в нашій ситуації дуже складно ось так просто залучити футболіста з України, адже йому ще треба оформити дозвіл на виїзд за межі країни. Тож, повторюся, розширення заявки до 26 гравців – це дуже важливо для нас.

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Коли очікувати на оголошення заявки збірної України? Думаю, що саме 7 червня ми нашу заявку й оголосимо. Подивимося, кого запросимо на товариські матчі, які ми будемо проводити перед Євро-2024. Час до формування заявки ще є. І клубний сезон ще триває. Сподіваємося, що наші гравці закінчать його без травм. Тож я просто не бачу сенсу поспішати з формуванням заявки і оголошувати її раніше 7 червня", – поділився Ребров у інтерв'ю Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, на груповій стадії чемпіонату Європи "синьо-жовті" зіграють проти збірних Румунії, Словаччини і Бельгії.

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