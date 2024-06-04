– Яка була головна мета цього матчу? Чи ви задоволені грою своєї команди?

– Головна мета – підготуватися до Євро. Ця гра була дуже корисною для обох збірних. На жаль, зараз гравці не готові на сто відсотків, але в нас попереду майже два тижні на підготовку. Я побачив велике бажання у футболістів, що дуже важливо, велике бажання команди грати на оборону. На жаль, нам довелося багато оборонятися. Але сьогодні була команда, яка розуміла, за рахунок чого ми можемо грати на рівні збірної Німеччини.

Німеччина – Україна – відеоогляд матчу

– Наскільки важливо для України проводити такі матчі?

– Бути представленою тут на Євро в Німеччині – дуже добре для України. Ми хочемо бути частиною європейської спільноти, тому такий форум має важливе значення для нашої країни. Я радий, що ми тут зараз, знову граємо проти Бундестім. Я вважаю, що Німеччина – найважливіший наш партнер під час війни. Я дуже вдячний цій країні. Ми не маємо тут жодних проблем, нас усі підтримують, це важливо.

На жаль, зараз у нашій країні футбол не на першому плані. Дуже важливо для всіх у Європі, світі підтримувати Україну під час війни. Врешті-решт, я впевнений, дуже скоро футбол знову буде номером один у нашій країні, – сказав Ребров на прес-конференції.

Україна вистояла в Німеччині перед Євро-2024 – 32 удари, гол Довбика з офсайду, експерименти Реброва і 5:3 за влучаннями