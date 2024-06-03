Англійський воротар розпочинав сезон у статусі першого номера "вершкових". Утім, Андрію Луніну вдалося посунути Кепу в ієрархії, продемонструвавши фантастичні результати.

Луніна вшанував пілот літака по дорозі в Лондон – відео сором'язливої реакції Андрія

Під час матчі з Манчестер Сіті у серії пенальті українець взяв 11-метровий від Бернарду Сілви. Вважалось, що саме Кепа підказав Луніну, як гравець "містян" пробиватиме. Під час святкування трофея Ліги чемпіонів журналіст клубного каналу сказав: "Кепа, дякую за пенальті Бернарду". А воротар відповів: "Дякую".

Нагадаємо, що орендна угода Аррісабалаги спливає в кінці червня 2024 року. Реала не буде викуповувати голкіпера у Челсі і він повернеться в Лондон.

"Вони – Реал, усі інші – ніхто": Луніна вітають завдяки Куртуа, паста з лососем для Анчелотті, Фоззі шкодує Борусію