Кепа "привласнив" героїчний пенальті Луніна проти Ман Сіті – клубний канал Реала підштовхнув до "крадіжки"
Голкіпер Реала Кепа Аррісабалага відзначився зухвалістю, приєднавши себе до заслуг Андрія Луніна.
Англійський воротар розпочинав сезон у статусі першого номера "вершкових". Утім, Андрію Луніну вдалося посунути Кепу в ієрархії, продемонструвавши фантастичні результати.
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Під час матчі з Манчестер Сіті у серії пенальті українець взяв 11-метровий від Бернарду Сілви. Вважалось, що саме Кепа підказав Луніну, як гравець "містян" пробиватиме. Під час святкування трофея Ліги чемпіонів журналіст клубного каналу сказав: "Кепа, дякую за пенальті Бернарду". А воротар відповів: "Дякую".
Нагадаємо, що орендна угода Аррісабалаги спливає в кінці червня 2024 року. Реала не буде викуповувати голкіпера у Челсі і він повернеться в Лондон.
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