Жирона зможе проводити матчі Ліги чемпіонів на Монтіліві наступного сезону, повідомляє офіційний сайт каталонців.

Довбик прокоментував інтерес з боку Атлетіко – лідер Жирони раніше фанатів від Реала

Союз європейських футбольних асоціацій надав клубу відповідний дозвіл. УЄФА схвалив реформи, які запропонувала зробити Жирона для того, щоб стадіон відповідав необхідним вимогам.

Нагадаємо, Жирона вже забезпечила собі участь у Лізі чемпіонів – команда не фінішує нижче топ-4. За 4 тури до фінішу підопічні Мічела Санчеса йдуть у турнірній таблиці Ла Ліги на другій сходинці, випереджаючи Барселону на 1 очко.

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