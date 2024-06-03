Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився з гравцями, які зіграють у спарингу з німцями.

До заявки на матч Німеччина – Україна потрапили 25 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Із тих футболістів, які нині перебувають у таборі національної команди, до списку не було включено лише захисника Евертона Віталія Миколенка.

Заявка збірної України на товариський матч з Німеччиною:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Нагадаємо, дуель між Німеччиною та Україною відбудеться вже сьогодні, 3 червня, у Нюрнберзі. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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