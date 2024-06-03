Німеччина та Україна зустрічаються у контрольній грі, з якої стартує підготовка команди Реброва до Євро-2024. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Сергій Ребров у день свого 50-річчя виводить національну команду на товариський матч проти господарів чемпіонату Європи. Саме проти Бундесманштафт фахівець дебютував у збірній, коли команди рік тому команди розійшлися миром з рахунком 3:3. Матч, як і онлайн-трансляція Німеччина – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. Ребров і Нагельсман озвучили стартові склади. Де дивитися матч Німеччина – Україна онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший, а також регіональні канали Суспільного.

Німеччина – Україна: анонс і прогноз на товариський матч

Сергій Ребров, судячи зі схеми від УАФ, награватиме схему з трьома центральними захисниками. За відсутності травмованого Миколенка на позиції лівого вінгбека виходить Зінченко. З дуету Жирони в основі лише Циганков. Загалом у стартовому складі збірної відразу 6 легіонерів, 3 гравці представляють Шахтар, по одному – Динамо і СК Дніпро-1. Базові клуби Німеччини – Байєр і Баварія (по 3 футболісти у старті). Ще двоє оборонців виступають за Штутгарт. Гюндоган – єдиний, хто представляє Ла Лігу. Хаверц і Гросс виступають в АПЛ.

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко – Степаненко – Циганков, Шапаренко, Мудрик – Яремчук

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Антон, Та, Міттелштадт – Андріх, Гросс – Мусіала, Гюндоган, Вірц – Хаверц