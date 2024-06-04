Лідер збірної Німеччини Йозуа Кімміх поділився враженнями від нічиєї в спарингу зі збірною України (0:0).

"Ми провели дуже хороший матч. Думаю, Україна б не скаржилась, якби ми перемогли.

Німеччина – Україна – відеоогляд матчу

Німеччина створила багато моментів, а це було дуже важко проти команди, яка так низько захищається.

Добре розпочали, відбирали м'ячі на чужій половині. Маємо так продовжувати та вигравати наступні поєдинки", – сказав після гри Кімміх.

Німеччина розписала нульову нічию з Україною в рамках підготовки до домашнього Євро-2024. Кімміх провів на полі весь матч на позиції правого захисника.

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