Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє головні події європейського вікенду. Зінченко тріумфував з Манчестер Сіті, боротьба за чемпіонство в АПЛ та Бундеслізі загострюється, скандали з VAR в Італії та Іспанії, а Мессі – знову геній.

Зінченко став героєм фіналу Кубка англійської ліги

Українського дербі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів не вийшло. Євген Коноплянка зовсім не потрапив до заявки Шальке на матч проти Манчестер Сіті, а Олександр Зінченко провів на полі всього 4 хвилини.

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Раніше це могло б здатися жартом, але, схоже, Хосеп Гвардіола вирішив дати українцю відпочити перед фіналом Кубка англійської ліги. Зінченко сповна відплатив тренеру за довіру, знову ставши одним із найкращих в матчі проти Челсі. Якщо в поєдинку АПЛ Олександр був більше помітним в атаці, то вчора просто бездоганно зіграв у захисті.

8 успішних спроб відібрати м'яч – це найкращий показник у складі обох команд. 4 виграні верхові дуелі (стільки ж лише у Отаменді), один обіграш та 129 дотиків до м'яча при точності передач у 88% роблять Зінченка найкращим гравцем фіналу Кубка ліги, в якому його команда здобула трофей. Вболівальники Манчестер Сіті у соцмережах уже стверджують, що українець повинен грати у стартовому складі кожного тижня.

Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги за версією Whoscored

Мауріціо Саррі точно зробив висновки після 0:6 в чемпіонаті, але коли твоя команда не завдає жодного удару у площину воріт за 120 хвилин матчу, марно сподіватися на перемогу. Авторитет італійця знову зазнав втрат через Кепу Аррісабалагу, який вчора відмовився йти на заміну. Навіть якщо й іспанець не отримав пошкодження, така поведінка на топ-рівні не є прийнятною. До того ж Віллі Кабальєро значно краще відбиває пенальті – 11 сейвів при 38-и спробах. За цим показником він наразі найкращий в АПЛ.

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Мессі – знову геній, Мората вперше забив за Атлетіко, VAR допомагає Реалу

В центральному матчі 25-го туру іспанської Прімери Барселона здобула дуже важку та дуже важливу перемогу над Севільєю. Каталонці повинні бути щасливими, що у їхньому складі є такий футболіст, як Ліонель Мессі. На Пісхуані аргентинець вкотре довів, що він – футбольний інопланетянин.

Севілья – Барселона: бенефіс геніального Мессі нівелював хороший перший тайм господарів і цікаві рішення Мачіна

Севілья двічі вела в рахунку і загалом мало в чому поступалася своєму супернику. Однак зупинити Мессі не змогла. Післяматчевий коментар Пабло Мачіна яскраво ілюструє геніальність капітана "синьо-гранатових": "Тренерський штаб Севільї увесь тиждень думав, як зупинити Мессі, а він забив 3 голи і асистував Суаресу".

Обидва мадридські гранди не дозволили Барселоні збільшити відрив у турнірній таблиці. Атлетіко вдома спокійно обіграв Вільяреал. Альваро Мората нарешті забив свій дебютний гол за "матрацників".

Реал був близьким до того, щоб вдруге в сезоні не обіграти Леванте. Вчорашній поєдинок неприємно здивував роботою арбітра Іглесіаса Віллануеви. Навіть відеоповтори не рятують від скандальних ситуацій. Другий пенальті на користь "вершкових" виглядає щонайменше неоднозначно, що й намагалися довести гравці Леванте, двоє з яких отримали вилучення, перебуваючи на лаві для запасних.

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Після звітного туру перша трійка Ла Ліги залишилася без змін, а от Хетафе вже піднявся в зону Ліги чемпіонів, потіснивши звідти Севілью.

Ліверпуль та Манчестер Юнайтед не виправдали очікувань, Арсенал повернувся у топ-4

Ажіотажу перед матчем Ліверпуля та МЮ в 27-у турі АПЛ було навіть більше, ніж перед фіналом Кубка ліги, який теж відбувся вчора. Однак гра на Олд Траффорд розчарувала багатьох вболівальників, які очікували справжнього видовища. Хоча "Футбол 24" попереджав, що атакувальне тріо "червоних" не дуже результативно грає з манкуніанцями.

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Очевидно, що плани наставників зіпсувала справжня епідемія травм. Ще у першому таймі Уле Гуннар Сульшер змушений був використати всі 3 заміни, а Ліверпуль втратив Роберто Фірміно. Однак команди не надто намагалися ризикувати, завдавши всього 4 удари в площину воріт на двох, три з яких – ще до перерви. Ліверпуль володів територіальною ініціативою, а манкуніанці були гострішими у контратаках. Схоже, фінальний результат влаштував обидві сторони.

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Арсенал скористався втратою очок Манчестер Юнайтед та повернув собі 4-у сходинку у турнірній таблиці. А от Тоттенхем доволі несподівано програв Бернлі. Не допоміг "шпорам" навіть Харрі Кейн, який зіграв вперше після травми і навіть став автором гола.

Боротьба за чемпіонство значно загострилася – Ліверпуль випереджає Ман Сіті всього на одне очко. Між Челсі, Арсеналом та Манчестер Юнайтед розгорнеться справжня війна за останню путівку в Лігу чемпіонів.

Нестримний Пйонтек, рятівник Дибала та абсурдний VAR

Ювентус після поразки в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів міг втратити очки в Болоньї. Підопічні Массіміліано Аллегрі явно не оговталися від своєї поїздки в Мадрид. Перемогу для "Старої Синьйори" вирвав Пауло Дибала. Між виходом аргентинця на поле та його голом минуло менше 10-и хвилин.

Пйонтек повторив рекорд легендарного Бірхоффа в Мілані за результативністю

Кшиштоф Пйонтек продовжує тягнути Мілан на п'єдистал. Цього тижня поляк знову забив, розпочавши розгром Емполі. На рахунку 23-річного форварда вже 7 забитих м'ячів у 6 матчах, що всього на 1 менше, ніж у Гонсало Ігуаїна. Не варто забувати, що аргентинець провів за Мілан 22 гри. Наразі "россонері" відстають від другого місця всього на 2 очки.

Справжнє божевілля відбувалося у матчі між Фіорениною та Інтером. Команди зіграли у феєричну нічию 3:3, але головним "героєм" поєдинку став арбітр Розаріо Абіссо. Рефері кілька разів протягом гри дивився відеоповтори. Якщо до незарахованого голу Бірагі жодних питань немає, то пенальті, який вирішив долю протистояння, виглядає надуманим.

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Вже у компенсований час Абіссо зафіксував гру рукою у Д'Амброзіо у штрафному майданчику Інтера. Навіть VAR не переконав суддів змінити своє рішення. Фіорентина зрівняла рахунок аж на 90+11-й хвилині, хоча гравець Інтера, схоже, все ж таки зіграв плечем, а не рукою.

Баварія не дає спокою Борусії Д у Бундеслізі, Монако воскресає та черговий рекорд Мбаппе

Головний тренер Баварії Ніко Ковач постійно наголошує на тому, що його команда повинна змушувати дортмундську Борусію відчувати тиск через своє перебування на вершині турнірної таблиці. "Ротен" свій матч 23-го туру грали на день раніше і не без проблем здолали Герту, тимчасово наздогнавши "джмелів". Підопічні Люсьєна Фавра вже розгубили свою 9-очкову перевагу над другим місцем, але зуміли обіграти Байєр, перервавши 3-матчеву безвиграшну серію. Наразі Баварія відстає від першої позиції всього на 3 очки.

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У Франції Кіліан Мбаппе продовжує змушувати вболівальників ПСЖ не згадувати про травму Неймара. В матчі проти Німа француз оформив дубль. Перший гол Кіліана став для нього 50-м в матчах чемпіонату Франції. Тепер Мбаппе – наймолодший гравець в Лізі 1, який досяг цієї позначки за останні півстоліття.

Монако нарешті починає бути схожим на себе. Монегаски вперше в нинішньому сезоні виграли 2 матчі поспіль, а їх безпрограшна серія налічує вже 4 поєдинки. Перемогу над Ліоном підопічним Леонарду Жардіма принесли голи португальських легіонерів команди Роні Лопеша та Желсона Мартінша.

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