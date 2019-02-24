Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: відразу 4 гравці не змогли дограти перший тайм через травми

В матчі 27-го туру АПЛ між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем тренери були змушені зробити відразу 4 заміни через травми виконавців.

Манкуніанці постраждали від втрат більш, ніж їх суперник. Уле Гуннар Сульшер використав усі три заміни ще до перерви.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Спочатку замість травмованого Андера Еррери на полі з'явився Андреас Перейра. Всього через 4 хвилини після цього отримав ушкодження Хуан Мата. Замість іспанця вийшов Джессі Лінгард, який теж не зміг дограти навіть перший тайм, поступившись місцем на полі Алексісу Санчесу.

Своєю чергою Юрген Клопп зробив лише одну заміну – замість травмованого Роберто Фірміно на поле вийшов Даніель Старрідж.

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Зауважимо, що Маркус Решфорд провів півтайму, помітно шкутильгаючи, а Ендрю Робертсон невдало впав після верхової боротьби і деякий час тримався за пошкоджену руку. Однак обоє змогли залишитись у грі.