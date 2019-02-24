Реал переміг Леванте завдяки двом голам з пенальті в матчі з трьома вилученнями

Реал Мадрид в рамках 25-го туру чемпіонату Іспанії здобув дуже важку перемогу над Леванте.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 25-й тур

Леванте – Реал – 1:2

Голи: Рохер, 61 – Бензема, 43 (пен), Бейл, 78 (пен)

Вилучення: Лопес (2-га жовта на лавці), Рочіна (2-га жовта на лавці) – Начо (2-га жовта)

Реал приїхав на "Сюїдад де Валенсія" вирішувати кілька важливих задач. По-перше, треба було перемагати та набирати очки, не давши Атлетіко піти у відрив. По-друге, мадридці мали реабілітуватися за сенсаційну домашню поразку Жироні у минулом турі, яка не тільки була заслуженою, а ще й відкинула "бланкос" на третє місце. Зрештою, важливо було уникнути дискваліфікацій і травм, адже попереду Ель Класіко.

Леванте, не дивлячись на скромне назву, є грозою авторитетів. В кубковому поєдинку підопічні Пако Лопеса недавно розбили напіврезервний склад Барселони, а в матчі першого кола проти "королівського" клубу валенсійці взагалі святкували виїзну перемогу. Словом, легко бути не могло.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 4' Перший момент у зустрічі створив Леванте. Рочіна перехопив м'яч, змістився з флангу та пробив метрів з 23-х у притірку зі штангою! 20' Варан та особливо Карвахаль ледь не привезли пенальті, взявши Моралеса у коробочку на краю штрафного. Арбітр промовчав. 23' Штанга рятує Реал! Після подачі з кутового м'яч скинули на дальній кут, а там Рохер з мінімальної відстані влучив у каркас воріт. 30' Реалу неймовірно пощастило. Лукас Васкес ненароком скинув подачу Леванте в штрафний на лінію воротарського, звідки Робер пробив над поперечиною! 31' Реал гостро огризнувся. Вінісіус увірвався на лівий край штрафного та з гострого кута пробив під ближню штангу, але Айтор парирував. 28' Начо отримав жовту картку за грубу гру в центрі поля, отримавши автоматичну дискваліфікацію на Ель Класіко. 40' Вінісіус обійшов Рочіну, який впав і дивом не звалив у штрафному Жуніора. Переграти Айтора в ближньому бою бразилець не зміг! 43' Карім Бензема вивів свою команду вперед ударом зі скандального пенальті. Ще на 40-й хвилині Барді руками у власному штрафному заблокував простріл Модріча, але арбітр проігнорував епізод. Лише через хвилину активної гри він пішов дивитися повтор, призначивши "одинадцятиметровий". 45' Штанга вдруге рятує Реал! Рохер отримав розрізну передачу, вийшов віч-на-віч з Куртуа та пробив у ліву стійку воріт. 46' Перший момент другого тайму знову за Леванте. Рохер увірвався на швидкості на правий край штрафного та потужно пробив низом, але Куртуа врятував Реал. 56' Карім Бензема ударом головою замкнув подачу Тоні Крооса зі штрафного - м'яч пролетів над поперечиною! 61' Леванте зрівняв рахунок! Рохер відгукнувся на простріл Хосе Моралеса з лівого флангу в штрафний, з-під Начо пробивши під дальню штангу – 1:1. 71' Вінісіус відірвався від Везу, опинившись перед Айтором, але голкіпер дотягнувся до м'яча та врятував Леванте! 78' Реал заробив пенальті після того, як Дукуре у власному штрафному відверто вдарив Каземіро по нозі. Арбітр для перестраховки порадився з помічниками, не змінивши свого рішення, а Гарет Бейл впевнено реалізував "одинадцятиметровий". 1:1! 86' Начо грубо зіграв у центрі поля та отримав другу жовту. Реал залишився у меншості на вирішальні хвилини зустрічі. 88' Регілон вибив м'яч з порожніх воріт після паніки у штрафному та удару Дукуре. Втім, в цьому моменті була купа порушень правил з боку господарів. 89' Педро Лопес отримав другу жовту карту, залишаючись на лавці запасних весь матч. 90' Рубен Рочіна, вже покинувши поле, отримав червону картку!

Таким чином, Реал набрав 48 очок та скоротив розрив із Атлетіко до двох пунктів. Леванте з 30 заліковими балами залишився на тринадцятій позиції.