Реал переміг Леванте завдяки двом голам з пенальті в матчі з трьома вилученнями

Реал Мадрид в рамках 25-го туру чемпіонату Іспанії здобув дуже важку перемогу над Леванте.
Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 25-й тур
Леванте – Реал – 1:2
Голи: Рохер, 61 – Бензема, 43 (пен), Бейл, 78 (пен)
Вилучення: Лопес (2-га жовта на лавці), Рочіна (2-га жовта на лавці) – Начо (2-га жовта)
Реал приїхав на "Сюїдад де Валенсія" вирішувати кілька важливих задач. По-перше, треба було перемагати та набирати очки, не давши Атлетіко піти у відрив. По-друге, мадридці мали реабілітуватися за сенсаційну домашню поразку Жироні у минулом турі, яка не тільки була заслуженою, а ще й відкинула "бланкос" на третє місце. Зрештою, важливо було уникнути дискваліфікацій і травм, адже попереду Ель Класіко.
Леванте, не дивлячись на скромне назву, є грозою авторитетів. В кубковому поєдинку підопічні Пако Лопеса недавно розбили напіврезервний склад Барселони, а в матчі першого кола проти "королівського" клубу валенсійці взагалі святкували виїзну перемогу. Словом, легко бути не могло.
ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ
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|4'
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|Перший момент у зустрічі створив Леванте. Рочіна перехопив м'яч, змістився з флангу та пробив метрів з 23-х у притірку зі штангою!
|20'
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|Варан та особливо Карвахаль ледь не привезли пенальті, взявши Моралеса у коробочку на краю штрафного. Арбітр промовчав.
|23'
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|Штанга рятує Реал! Після подачі з кутового м'яч скинули на дальній кут, а там Рохер з мінімальної відстані влучив у каркас воріт.
|30'
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|Реалу неймовірно пощастило. Лукас Васкес ненароком скинув подачу Леванте в штрафний на лінію воротарського, звідки Робер пробив над поперечиною!
|31'
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|Реал гостро огризнувся. Вінісіус увірвався на лівий край штрафного та з гострого кута пробив під ближню штангу, але Айтор парирував.
|28'
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|Начо отримав жовту картку за грубу гру в центрі поля, отримавши автоматичну дискваліфікацію на Ель Класіко.
|40'
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|Вінісіус обійшов Рочіну, який впав і дивом не звалив у штрафному Жуніора. Переграти Айтора в ближньому бою бразилець не зміг!
|43'
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|Карім Бензема вивів свою команду вперед ударом зі скандального пенальті. Ще на 40-й хвилині Барді руками у власному штрафному заблокував простріл Модріча, але арбітр проігнорував епізод. Лише через хвилину активної гри він пішов дивитися повтор, призначивши "одинадцятиметровий".
|45'
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|Штанга вдруге рятує Реал! Рохер отримав розрізну передачу, вийшов віч-на-віч з Куртуа та пробив у ліву стійку воріт.
|46'
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|Перший момент другого тайму знову за Леванте. Рохер увірвався на швидкості на правий край штрафного та потужно пробив низом, але Куртуа врятував Реал.
|56'
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|Карім Бензема ударом головою замкнув подачу Тоні Крооса зі штрафного - м'яч пролетів над поперечиною!
|61'
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|Леванте зрівняв рахунок! Рохер відгукнувся на простріл Хосе Моралеса з лівого флангу в штрафний, з-під Начо пробивши під дальню штангу – 1:1.
|71'
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|Вінісіус відірвався від Везу, опинившись перед Айтором, але голкіпер дотягнувся до м'яча та врятував Леванте!
|78'
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|Реал заробив пенальті після того, як Дукуре у власному штрафному відверто вдарив Каземіро по нозі. Арбітр для перестраховки порадився з помічниками, не змінивши свого рішення, а Гарет Бейл впевнено реалізував "одинадцятиметровий". 1:1!
|86'
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|Начо грубо зіграв у центрі поля та отримав другу жовту. Реал залишився у меншості на вирішальні хвилини зустрічі.
|88'
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|Регілон вибив м'яч з порожніх воріт після паніки у штрафному та удару Дукуре. Втім, в цьому моменті була купа порушень правил з боку господарів.
|89'
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|Педро Лопес отримав другу жовту карту, залишаючись на лавці запасних весь матч.
|90'
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|Рубен Рочіна, вже покинувши поле, отримав червону картку!
Таким чином, Реал набрав 48 очок та скоротив розрив із Атлетіко до двох пунктів. Леванте з 30 заліковими балами залишився на тринадцятій позиції.