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Пйонтек повторив рекорд легендарного Бірхоффа в Мілані за результативністю

10:24 355 Читать на русском
Пйонтек повторив рекорд легендарного Бірхоффа в Мілані за результативністю
Кшиштоф Пйонтек повторив рекорд Бірхоффа / Фото ФК Мілан

Форвард Мілана Кшиштоф Пйонтек продовжує вражати забитими голами.

У матчі 25-го туру Серії А Мілан розгромив Емполі (3:0), перший гол у поєдинку забив польський форвард "россонері" Кшиштоф Пйонтек.

Мілан – Емполі – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Таким чином це вже 4-й поспіль матч Серії А для Пйонтека у новій команді, у якому він відзначається голом. Раніше цей рекорд належав німецькому форварду Оліверу Бірхоффу, який у 1998 році в перших чотирьох поєдинках Серії А за Мілан відзначився результативними ударами, повідомляє Opta.

Після 25-ти турів чемпіонату Італії Мілан посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці.

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Італія25 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Емполі: П'ятниця 22 лютого 2019

Мілан
Матч завершено
3 : 0
Емполі
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Теги
Рекорди Мілан Мілан Італія Олівер Бірхофф Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Мілан - Емполі
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