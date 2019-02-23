Пйонтек повторив рекорд легендарного Бірхоффа в Мілані за результативністю

Форвард Мілана Кшиштоф Пйонтек продовжує вражати забитими голами.

У матчі 25-го туру Серії А Мілан розгромив Емполі (3:0), перший гол у поєдинку забив польський форвард "россонері" Кшиштоф Пйонтек.

Мілан – Емполі – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Таким чином це вже 4-й поспіль матч Серії А для Пйонтека у новій команді, у якому він відзначається голом. Раніше цей рекорд належав німецькому форварду Оліверу Бірхоффу, який у 1998 році в перших чотирьох поєдинках Серії А за Мілан відзначився результативними ударами, повідомляє Opta.

Після 25-ти турів чемпіонату Італії Мілан посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці.

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