Баварія в більшості обіграла Герту, Шальке Коноплянки розгромно поступився Майнцу: 23 тур Бундесліги, матчі суботи

В рамках 23 туру Бундесліги Баварія переграла Герту, Фрайбург розтрощив Аугсбург, Вольфсбург розбив Борусію М. Рахунок та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 23 тур

Баварія – Герта – 1:0

Гол: Мартінес, 62

Вилучення: Рекік, 84

Борусія М – Вольфсбург – 0:3

Голи: Ґерхарт, 38, Мехмеді, 68, 83

Майнц – Шальке – 3:0

Голи: Онісіво, 18, 84, Матета,73

Фрайбург – Аугсбург – 5:1

Голи: Петерсен, 9, 43, Гріфо, 30, Вальдшмідт, 64, Нідерлехнер, 85

Баварія в більшості обіграла Герту. Перший тайм пройшов досить рівно, а от у другому мюнхенці захопили ініціативу, але ніяк не могли забити до 62 хвилини. Саме тоді Мартінес замкнув подачу Хамеса з кутового. Герта спробувала відігратись, однак берлінців підвів Рекік, який отримав червону картку.

Баварія набрала 51 пункт та наздогнала Борусію Д в чемпіонаті, Герта з 32 очками залишилась на 10 позиції.

Вольфсбург в гостях розгромив Борусію М. Ґерхарт наприкінці першого тайму вивів "вовків" вперед, а після виходу на заміну екс-динамівець Мехмеді оформив дубль та зробив рахунок розгромним.

Завдяки цій перемозі Вольфсбург набрав 38 очок та піднявся на 5 місце, Борусія М з 43 пунктами залишилась на 3 позиції.

Майнц вдома розгромив Шальке Коноплянки. Рахунок відкрив Онісіво на 18 хвилині, а в другій половині Матета та Онісіво зробили рахунок розгромним. Зазначимо, що Коноплянка не потрапив навіть до заявки гельзенкірхенців на матч.

Завдяки цій перемозі Майнц набрав 30 очок та піднявся на 11 місце, Шальке з 23 пунктами залишився на 14 позиції.

Фрайбург знищив Аугсбург. Ще в першому таймі Петерсен оформив дубль і гол записав на свій рахунок Гріфо. Хедіра по перерві гол відіграв, проте Вальдшмідт та Нідерлехнер остаточно знищили Аугсбург. До того ж, Оксфорд в компенсований залишив Аугсбург у меншості.

Фрайбург набрав 27 очок та піднявся на 12 місце, Аугсбург з 18 пунктами залишився поруч із зоною вильоту.