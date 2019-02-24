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ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВОРСКЛА - КАРПАТИ

Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги за версією Whoscored

22:25 1172 Читать на русском
Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги за версією Whoscored
Олександр Зінченко / фото із соцмереж

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко став одним з найкращих гравців у фінальному матчі Кубка ліги з Челсі.

За даними авторитетного статистичного порталу WhoScored Зінченко отримав за матч проти Челсі оцінку 8,34. Другим став "аристократ" Сесар Аспілікуета – 8,25.

Челсі – Манчестер Сіті – 0:0 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Українець зробив 129 дотиків до м'яча, віддав 78 точних пасів (88%), здійснив один обіграш, виграв 4 верхові дуелі.

Також Зінченко зробив 9 спроб відібрати м'яч, 8 з яких стали успішними. Це найкращий показник в складі обох команд.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Зауважимо, що цей трофей став для Олександра 4-м у складі "містян". Минулого року він став переможцем АПЛ, Суперкубка Англії та володарем Кубка ліги.

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
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Теги
Англія Головне Манчестер Сіті - Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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