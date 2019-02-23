Севілья – Барселона: господарі заслужено перемагають після першого тайму, красивий гол Мессі не рятує каталонців

Барселона поїхала в гості до Севільї в рамках 25 туру Прімери. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Іспанія. Прімера, 25 тур
Севілья – Барселона – 2:1
Голи: Навас, 22, Меркадо, 43 – Мессі, 26
Барселона входить у важкий календар з комфортною перевагою на вершині Прімери – 7 очок чемпіонського гандикапу ще не відігравали в іспанській еліті. Виїзд до Севільї – серйозна перевірка каталонців. У жовтні в першому колі Ла Ліги Барселона переграла андалусійців завдяки сейвам Марк-Андре тер Штегена, а в Кубку Іспанії змушена була оформлювати камбек після виїзної поразки. Севілья переживає невдалий період, протягом якого виграла лише один з 6 матчів першості.
Ернесто Вальверде випустив більш-менш прогнозований склад. Варто відзначити повернення після травми Самуеля Умтіті та вихід у центрі поля Артуро Відаля. Пабло Мачін здивував переходом на схему з 4 захисниками, яку він використовує не так часто.
ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ
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|1'
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|Перший гострий момент виник біля воріт Барселони. На простріл Вебера у штрафний майданчик відгукнувся Промес – на лінії відмінно зіграв тер Штеген. Щоправда, лайнсмен проігнорував офсайд, тому епізод не завершився б голом.
|11'
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|Барселона захопила володіння, але до небезпечних моментів справа не доходила. Удари Мессі (заблокували суперники) та Коутінью (легко взяв голкіпер) гольовими шансами не назвеш.
|19'
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|Бен-Єддер опинився з м'ячем у чужому штрафному, створив собі ударну позицію, але його постріл після рикошету від захисника Барси завершився кутовим.
|22'
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|Севілья відкрила рахунок, реалізувавши швидку атаку після невдалих дій Лео Мессі! Промес перехопив його пас і запустив у прорив Бен-Єддера. Віссам розігнав контру та вчасно видав ідеальний пас Навасу – розстріл тер Штегена.
|26'
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|Мессі розкішним голом виправив попередню помилку! Барселона двічі поспіль пробила після подач зліва. Кивок головою від Відаля парирував Вацлік, а фантастичний удар у дотик від Ліонеля воротар не витягнув.
|36'
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|Знову Промес отримав хороший момент, знову його не реалізував (не влучив у ближній кут), однак це не мало значення – знову офсайд.
|38'
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|Жерар Піке отримав жовту картку за затримку Бен-Єддер.
|42'
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|Господарі вдруге вийшли вперед! Тер Штеген невдало вибив м'яч, той потрапив до гравців Севільї та залетів у ворота німця. Сарабія та Меркадо на правому фланзі розірвали захист Барселони – Габріелю ніхто не заважав забивати.
|45'
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|Севілья ледь не закріпила перевагу перед свистком на перерву, коли К'яер замикав подачу Промеса перед порожнім кутом воріт.