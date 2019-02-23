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Севілья – Барселона: господарі заслужено перемагають після першого тайму, красивий гол Мессі не рятує каталонців

18:06 305 Читать на русском
Севілья – Барселона: господарі заслужено перемагають після першого тайму, красивий гол Мессі не рятує каталонців

Барселона поїхала в гості до Севільї в рамках 25 туру Прімери. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Прімера, 25 тур

Севілья – Барселона – 2:1

Голи: Навас, 22, Меркадо, 43 – Мессі, 26

Барселона входить у важкий календар з комфортною перевагою на вершині Прімери – 7 очок чемпіонського гандикапу ще не відігравали в іспанській еліті. Виїзд до Севільї – серйозна перевірка каталонців. У жовтні в першому колі Ла Ліги Барселона переграла андалусійців завдяки сейвам Марк-Андре тер Штегена, а в Кубку Іспанії змушена була оформлювати камбек після виїзної поразки. Севілья переживає невдалий період, протягом якого виграла лише один з 6 матчів першості.

Ернесто Вальверде випустив більш-менш прогнозований склад. Варто відзначити повернення після травми Самуеля Умтіті та вихід у центрі поля Артуро Відаля. Пабло Мачін здивував переходом на схему з 4 захисниками, яку він використовує не так часто.

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ

  • 1' Перший гострий момент виник біля воріт Барселони. На простріл Вебера у штрафний майданчик відгукнувся Промес – на лінії відмінно зіграв тер Штеген. Щоправда, лайнсмен проігнорував офсайд, тому епізод не завершився б голом.
    11' Барселона захопила володіння, але до небезпечних моментів справа не доходила. Удари Мессі (заблокували суперники) та Коутінью (легко взяв голкіпер) гольовими шансами не назвеш.
    19' Бен-Єддер опинився з м'ячем у чужому штрафному, створив собі ударну позицію, але його постріл після рикошету від захисника Барси завершився кутовим.
    22' Севілья відкрила рахунок, реалізувавши швидку атаку після невдалих дій Лео Мессі! Промес перехопив його пас і запустив у прорив Бен-Єддера. Віссам розігнав контру та вчасно видав ідеальний пас Навасу – розстріл тер Штегена.
    26' Мессі розкішним голом виправив попередню помилку! Барселона двічі поспіль пробила після подач зліва. Кивок головою від Відаля парирував Вацлік, а фантастичний удар у дотик від Ліонеля воротар не витягнув.
    36' Знову Промес отримав хороший момент, знову його не реалізував (не влучив у ближній кут), однак це не мало значення – знову офсайд.
    38' Жерар Піке отримав жовту картку за затримку Бен-Єддер.
    42' Господарі вдруге вийшли вперед! Тер Штеген невдало вибив м'яч, той потрапив до гравців Севільї та залетів у ворота німця. Сарабія та Меркадо на правому фланзі розірвали захист Барселони – Габріелю ніхто не заважав забивати.
    45' Севілья ледь не закріпила перевагу перед свистком на перерву, коли К'яер замикав подачу Промеса перед порожнім кутом воріт.

Іспанія25 турРамон Санчес Пісхуан (Севілья)

Севілья - Барселона: Субота 23 лютого 2019

Севілья

live 89'
2 : 3
Барселона
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Іспанія Севілья Севілья Севілья - Барселона Барселона Барселона
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