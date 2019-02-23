Севілья – Барселона: господарі заслужено перемагають після першого тайму, красивий гол Мессі не рятує каталонців

Барселона поїхала в гості до Севільї в рамках 25 туру Прімери. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Прімера, 25 тур

Севілья – Барселона – 2:1

Голи: Навас, 22, Меркадо, 43 – Мессі, 26

Барселона входить у важкий календар з комфортною перевагою на вершині Прімери – 7 очок чемпіонського гандикапу ще не відігравали в іспанській еліті. Виїзд до Севільї – серйозна перевірка каталонців. У жовтні в першому колі Ла Ліги Барселона переграла андалусійців завдяки сейвам Марк-Андре тер Штегена, а в Кубку Іспанії змушена була оформлювати камбек після виїзної поразки. Севілья переживає невдалий період, протягом якого виграла лише один з 6 матчів першості.

Ернесто Вальверде випустив більш-менш прогнозований склад. Варто відзначити повернення після травми Самуеля Умтіті та вихід у центрі поля Артуро Відаля. Пабло Мачін здивував переходом на схему з 4 захисниками, яку він використовує не так часто.