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Підписав Коноплянку, запросив Тедеско, витратив 154 млн на трансфери – спортивний директор Шальке йде у відставку

10:19 903 Читать на русском
Підписав Коноплянку, запросив Тедеско, витратив 154 млн на трансфери – спортивний директор Шальке йде у відставку
Крістіан Гайдель / S04

Крістіан Гайдель покине Шальке влітку 2019-го за рік до завершення контракту. Він взяв провину за провал у цьому сезоні на себе.

Крістіан Гайдель прийшов у Шальке в 2016-му році після успішного тривалого періоду роботи в структурі Майнца. Саме він відкрив для великого футболу тренерів Юргена Клоппа та Томаса Тухеля, повіривши в їхній талант. У Гельзенкірхен Гайдель переїжджав успішним футбольним менеджером, який мав дбати про фінансову та спортивну стабільність клубу на посаді спортивного директора.

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Однак він не відпрацює навіть перший контракт з Шальке – фахівець подав у відставку після вчорашньої ганебної поразки "кнаппен" від Майнца (3:0). Угода була розрахована до літа 2020-го, але Гайдель вирішив піти в кінці цього сезону. Керівництво прийняло його відставку.

"За останні 3 роки ми здобули віце-чемпіонство в Бундеслізі, доходили до чвертьфіналів Кубка Німеччини та Ліги Європи, вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів. В цьому сезоні з певних причин ми не виправдовуємо очікувань. Деякі речі пішли не так, як мало бути, а я, безумовно, несу за це відповідальність", – сказав Крістіан Гайдель.

Голова наглядової ради Клеменс Тьонніс розповів, що таке рішення спортивного директора "шокувало керівництво", однак у босів клубу та в нього особисто були питання до роботи Гайделя. Цієї зими Тьонніс хотів найняти трансферного консультанта – підписання Крістіана не вселяли впевненості. У своїй заяві Гайдель згадав про взаємну довіру та її відсутність. Схоже, він розуміє, що опиниться першим у списку винних у цьогорічному провалі Шальке (поточне 15-те місце). Німецька преса повідомляє, що в останні тижні стосунки Гайделя і Тьонніса відчутно погіршилися.

За майже 3 роки на посаді спортивного директора "кнаппен" Гайдель витратив 154 мільйони євро на трансфери. Топ-5 його найдорожчих придбань: Брель Емболо (26,5 млн), Набіль Бенталеб (19 млн), Себастьян Руді (16 млн), Євген Коноплянка (12,5 млн), Суат Сердар (10,5 млн). Серед них очікування на Фельтінс-Арені виправдовує лише алжирець.

Зважаючи на жахливі результати в поточній Бундеслізі, робота Крістіана на трансферному ринку викликала обговорення в пресі. Восени минулого року видання Bild оцінило кожне придбання Гайделя в Шальке.

Вийшло, що тільки 7 вхідних трансферів з 23 можна вважати вдалими. До того ж, в основному успішними були дешеві угоди. Найдорожчий новачок, який відпрацьовує свою ціну, – Амін Харіт за 8 млн (хоча 3 місяці потому навіть скандального марокканця в плюси не запишеш).

Водночас 7 підписань в сумі на 50 млн виявилися провальними. Емболо, Руді, Баба Рахман, Інсуа, Коке розчарували. Євген Коноплянка та ще 8 гравців потрапили в категорію "посередніх" гравців Гайделя.

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Він не зумів продовжити контракти з Леоном Горетцкою та Максом Майєром. Футболісти з ринковою вартістю в 60 млн, які відіграли дуже важливу роль у віце-чемпіонському сезоні, влітку пішли безкоштовно. Однак критикувати тут спортивного директора не варто: Горетцка марив Баварією та відмовився від космічної за мірками Шальке зарплати, а агент Майєра Рогер Віттманн просив для клієнта невиправдано роздутий контракт. Фани клубу підтримали Гайделя в цій ситуації, який зробив усе можливе.

Продаж іншого клієнта Віттманна Тіло Керера за 37 млн євро – скоріше успіх, ніж невдача. З перспективним захисником вже домовилися про продовження контракту, але його агент відтягнув процес підписання, а в цей момент з'явився на горизонті ПСЖ і запропонував дуже хорошу компенсацію. Керер – один з двох великих продажів Гайделя. За 50 млн у Манчестер Сіті поїхав інший вихованець – проблемний Лерой Сане.

Втрачено багато молодих виконавців (можна додати безкоштовний відхід Сеяда Колашинаца), з якими Шальке зараз в теорії міг би претендувати на топ-2, але в усіх цих випадках жоден інший спортивний директор не міг вчинити по-іншому.

Гайдель провів у Шальке певну революцію. Після трансферу Франко Ді Санто в Райо Вальєкано (січень 2019-го) в клубі не залишилося гравців, з якими контракт підписував не Крістіан. Тобто абсолютно весь нинішній склад "кнаппен" сформований ним.

Гайдель солідно скоротив бюджет клубу – з 100 млн євро до 70 млн. Він приймав непопулярні рішення не продовжувати контракти з Хунтелааром і Чупо-Мотіном, оскільки в них були завеликі зарплати. Одним з найбільш високооплачуваних гравців Шальке зараз є Євген Коноплянка з 4 млн на рік, в середній оклад в клубі знизився до 2,5 млн.

Друге місце в Бундеслізі після таких фінансових змін сприймалося великим успіхом Шальке та Гайделя. Що більше, саме Крістіан привів у Гельзенкірхен сенсаційного Доменіко Тедеско, який витягнув команду на друге місце.

Водночас нинішні провали "кнаппен" – частково вина того ж спортивного директора. Дешеві підписання типу Марка Ута чи Саліфа Сане добре себе проявляють, а 3 футболісти в центр поля за понад 35 млн в сумі, які мали стати заміною для Горетцки та Майєра, нічого не показують. У команді вкрай мало креативних гравців, найкращий з таких Євген Коноплянка грає явно не на свою зарплату. Взимку трансферної революції не сталося.

Цього літа у Шальке з'явиться новий спортивний директор. До того часу Крістіан Гайдель продовжить виконувати свої функції, але важливі рішення (зокрема, щодо майбутнього Коноплянки) він навряд чи вже прийматиме.

Провальний сезон з невдалими дорогими трансферами переважив над скороченням фінансових витрат клубу та запрошенням Доменіко Тедеско. Вболівальники Шальке серйозно розраховували, що Гайдель може повторити успіхи Руді Ассауера, але невдовзі після смерті найкращого менеджера в історії "кнаппен" співпрацю з клубом припиняє потенційний його наступник. Втім, Гайдель точно не був головною проблемою Шальке.

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Теги
Німеччина Статті Крістіан Гайдель Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке
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