Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: вигідна нічия для обох команд, вражаюча епідемія травм у господарів та ювілей Де Хеа

Манчестер Юнайтед та Ліверпуль так і не змогли вразити ворота один одного в поєдинку 27 туру АПЛ. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

АПЛ, 27 тур

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 0:0

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Ліверпуль на "Футбол 24" розпочався о 16:05. Після 26 турів мерсисайдці посідали 2 місце в АПЛ, поступаючись Манчестер Сіті за додатковими показниками. МЮ розмістився на 4-й сходинці турнірної таблиці.

В матчі першого кола Ліверпуль завдав Манчестер Юнайтед болючої поразки, яка стала останньою краплею терпіння керівництва "червоних дияволів" – саме після того матчу був звільнений Жозе Моурінью. Прихильники МЮ мали серйозні очікування на реванш – після приходу Уле Гуннара Сульшера манкуніанці виграли 8 поєдинків Прем'єр-ліги, лише одного разу втративши очки. Ліверпуль у свою чергу в останніх 5-ти матчах чемпіонату двічі зіграв унічию.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 0:0 – відеоогляд матчу

Обидві команди вже провели перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, причому не надто вдало. Манчестер Юнайтед вдома поступився ПСЖ з рахунком 0:2 та значно погіршив свої шанси на вихід в 1/4 фіналу, а команда Юргена Клоппа також вдома розійшлася миром з Баварією (0:0).

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ 2' Перший небезпечний момент у поєдинку. Після гри руками Де Хеа арбітр поєдинку призначив вільний удар. Мілнер не зумів прошити масивну стінку. 16' І знову гості загрожували воротам МЮ після стандарту. Салах зі штрафного пробив вище воріт. 21' Андер Еррера залишив поле через пошкодження. Замість нього вийшов Андреас Перейра. 25' Та що ж це таке! Ще одна вимушена заміна у МЮ. Хуан Мата не зміг продовжити гру, на полі з'явився Лінгард. 31' На Олд Траффорд коїться щось неймовірне. Тепер вимушена заміна вже у Ліверпуля. Замість Фірміно на поле вийшов Старрідж. 37' Погба небезпечно пробив з лінії штрафного – ван Дейк заблокував цей постріл. 40' Аліссон рятує Ліверпуль після виходу віч-на-віч Джессі Лінгарда. Голкіпер вчасно кинувся форварду в ноги і забрав м'яч. 43' Це якийсь сюрреалізм. Лінгард, який лише нещодавно вийшов на заміну, не може продовжити гру. Сульшер вже у першому таймі зробив 3(!!!) вимушені заміни. На поле вийшов Алексіс Санчес. 4 травми тільки у першому таймі! При цьому помітні проблеми зі здоров'ям у Рашфорда. А попереду в МЮ ще другий тайм та матч проти ПСЖ у Лізі чемпіонів... 45' Аліссон забрав м'яч після удару Лукаку. Арбітр додав 5 хвилин до цього багатостраждального першого тайму. Травми – 3:1. Голи – 0:0. 51' Аліссон забрав м'яч після удару Погба. Втім, за кілька секунд арбітр зафіксував офсайд. 53' Хендерсон не зумів віддати точний пас у штрафний майданчик МЮ. Могло бути небезпечно! 61' Погба прострілив у воротарський майданчик гостей – Аліссон відвів загрозу. 71' Серія кутових біля воріт Манчестер Юнайтед завершилась неточним ударом Матіпа. Перед цим гості претендували на пенальті після падіння Вейналдума, проте арбітр не свиснув. 72' Перша планова заміна в матчі. Замість Хендерсона вийшов Шакірі. 75' Пощастило Ліверпулю. Матіп зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Смоллінга, але за мить до цього арбітр зафіксував офсайд у захисника МЮ. Взяття воріт скасоване. 91' Який момент! Смоллінг не зумів влучити у порожній кут воріт Аліссона! Як же щастить мерсисайдцям...

В підсумку фінальний свисток арбітра зафіксував нульову нічию, яка, схоже, влаштувала обидві команди. Ліверпуль набрав 66 очок та повернув собі лідерство в АПЛ. У Манчестер Сіті на бал менше. А от Манчестер Юнайтед опустився на 5 місце, покинувши зону Ліги чемпіонів. У "червоних дияволів" 52 пункти, у Арсенала – 53.

Позитивний результат для обох команд

Дану нічию можна назвати прийнятним результатом для обох команд зі стратегічної точки зору. Ліверпуль втратив шанс відірватись від Манчестер Сіті на 3 очки, але в той же час підопічні Юргена Клоппа стали лише другою командою в АПЛ, яка змогла не програти МЮ з моменту приходу Уле Гуннара Сульшера. Нічия на виїзді з таким суперником – нормальний результат. Так, можливо, при проблемах суперника варто було спробувати здобути перемогу, але, схоже, цей результат влаштовував мерсисайдців, які повернули собі лідерство в чемпіонаті.

Що стосується Манчестер Юнайтед, то і одне очко за такого перебігу подій можна вважати мало не ідеальним результатом. А якби ще Смоллінг влучив у порожній кут воріт – була б взагалі фантастика. Так, МЮ наразі втратив місце у топ-4, але у суперниках за Лігу чемпіонів не надто стабільні Арсенал та Челсі. Інколи варто зробити крок назад, щоб потім ступити одразу два уперед. Схоже, це саме той випадок.

Ще один позитив цієї гри для господарів – сотий "сухий" матч Давіда Де Хеа. Іспанець провів ювілейну 100-ту гру в АПЛ без пропущених голів та став 7-м воротарем в історії, який досяг такого показника у складі одного клубу. І лише другим в історії МЮ – після легендарного Петера Шмейхеля.

Неймовірна епідемія травм – головний підсумок матчу

Ще у першому таймі Уле Гуннар Сульшер змушений був використати всі 3 заміни. Спочатку травмувався Андер Еррера, пізніше – Хуан Мата, а вишенькою на торті стало пошкодження Джессі Лінгарда, який вийшов на заміну. У тому ж таки першому таймі і Ліверпуль втратив Роберто Фірміно через травму.

МЮ став першою командою АПЛ за 4 роки, яка використала всі 3 заміни ще у першому таймі – останнім був Бернлі ще у січні 2015-го. А Джессі Лінгард став першим футболістом з того ж таки 2015 року, який з'явився на полі по ходу першої половини гри, але був замінений ще до перерви.

Травми одразу трьох виконавців суттєво можуть вдарити по лігочемпіонівських амбіціях "червоних дияволів". Після домашньої поразки 0:2 виїзд у Париж і так буде неймовірно складним, а потенційна втрата Мати, Лінгарда, Еррери, проблеми Рашфорда (а напередодні матчу травмувався ще й Матіч!) роблять завдання виходу в чвертьфінал ЛЧ чимось нереальним.