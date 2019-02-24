МЮ – Ліверпуль: "дияволи" вдячні супернику за звільнення Моурінью, а супертріо Клоппа забиває їм мало

Манчестер Юнайтед спробує зупинити Ліверпуль, який веде боротьбу за чемпіонство АПЛ. Які аргументи є у господарів?

У грудні Ліверпуль завершив муки Манчестер Юнайтед і Жозе Моурінью – після поразки на Анфілді португальця відправили у відставку. Відтоді "дияволи" з Уле Гуннаром Сульшером провели розкішний відрізок – 11 перемог за 13 матчів у всіх турнірах і камбек у топ-4 АПЛ.

Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодець

З моменту останнього Північно-західного дербі суперники провели по 9 ігор чемпіонату. Манчестер Юнайтед успішніший – 25 очок проти 20 у Ліверпуля.

Під керівництвом Сульшера по особливому засяяли Поль Погба та Маркус Рашфорд. Якщо за 11 спільних матчів при Моурінью вони створили один для одного лише 2 гольові шанси, то за 8 турів з новим коучем таких шансів було 12 (перетворилися в 3 асисти).

Француз відчув себе справжнім лідером команди та значно підвищив свою ефективність – 9 голів і 6 асистів у АПЛ після приходу Сульшера. Рашфорд зі зміною тренера покращив майже всі свої показники: голи, кількість і конверсія ударів, зустрічі з м'ячем у чужому штрафному, дриблінг.

У Ліверпуля є давно зігране вбивче тріо Салах-Фірміно-Мане, яке забило вже 38 голів у цьому чемпіонаті. Однак є нюанс: з моменту сформування (початок сезону-2017/18) тріо найменш резульативне саме проти Манчестер Юнайтед. Тільки 1 гол на трьох за сумарні 700 хвилин у Північно-західних дербі. Для порівняння Уотфорду, Арсеналу та Бонрмуту вони назабивали по 10.

Наведені статистичні факти говорять про шанси для Юнайтед зачепитися сьогодні за очки і, можливо, перемогу. Говорити про чинники на користь Ліверпуля просто немає сенсу – команда Юргена Клоппа сильніша, краще зіграна та підходить до гри фаворитом.

Чия зброя сьогодні буде сильнішою, дізнаємося незабаром. Початок зустрічі – о 16:05 за Києвом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію. Ліверпуль бореться за чемпіонство з Манчестер Сіті та має гру в запасі при рівній кількості очок (по 65) на вершині турнірної таблиці.

Вболівальники мерсисайдців просто марять чемпіонством, а фани Манчестер Юнайтед мріють про те, щоб в очному поєдинку завадити принциповому супернику набрати важливі очки. До того ж "дияволам" потрібно закріпитися в зоні Ліги чемпіонів – 1 бал переваги над Арсеналом і Челсі.