Пекельний перфоманс, або Зінченко може почуватись у безпеці: англійські ЗМІ та фани вражені грою українця проти Челсі

Захисник Манчестер Сіті Оленксандр Зінченко став одним з героїв фіналу Кубка англійської ліги.

Олександр Зінченко знову приємно вразив. Вийшовши у стартовому складі Манчестер Сіті вдруге за тиждень, українець продемонстрував пристойний рівень гри проти Челсі Мауріціо Саррі. Пеп Гвардіола довірив вихованцю Шахтаря місце на лівому фланзі, а той повністю відплатив своєму керманичу, ставши найкращим гравцем команди за оборонними показниками.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Зінченко майже еталонно діяв поблизу власних воріт. Серед усіх гравців Манчестер Сіті йому не знайшлось рівних за виграними єдиноборствами (13 з 23-х), а також відборами м'яча (6 з 8-ми). Крім цього, наш футболіст здійснив аж 8 перехоплень, посівши за цим показником друге місце у складі "містян". Навіть найбільша кількість втрат (11), які періодично траплялись на чужій половині поля, не завадила українцеві стати гравцем матчу за версією таких популярних статистичних порталів як SofaScore або WhoScored.

Зінченко став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги за версією Whoscored

Переконлива гра Зінченка не залишилась поза увагою британських ЗМІ. Місцева преса нагородила його дуже пристойними оцінками та відгуками. Найбільше компліментів Олександру дісталось від видання Manchester Evening News, яке поставило українцю та аргентинцю Отаменді найвищий бал у складі Ман Сіті – 8.

"Зінченко отримує нагороду", – пише журналіст Сімон Байковскі у матеріалі, присвяченому гравцеві збірної України. Медійник, зокрема, розповідає, що Олександру довелось пройти складний шлях, щоб здобути свій нинішній статус у команді Хосепа Гвардіоли:

"Алекс міг опинитись в Наполі влітку 2017 року, але вирішив залишитись та чекати на шанс. Це сталось завдяки його великому бажанню і здатності грати на незвичній для себе позиції. Зрештою, він завершив минулий сезон з двома медалями. Пеп Гвардіола був готовий продати його у Вулверхемптон, але українець знову обрав шлях боротьби, що таки принесло свої плоди. Травма Менді дозволяє йому виходити на поле, завойовуючи довіру тренера.

Той факт, що українець став єдиним футболістом Ман Сіті, який грав у кожному раунді Кубка Ліги, включно з фіналом, підкреслює, наскільки змінилась його роль. Статус Зінченка у команді сильно виріс. На Вемблі 22-річний виконавець продемонстрував, мабуть, свою найбільш успішну гру в обороні, зупинивши спочатку Вілліана, а потім Хадсона-Одої. Алекс отримав ще одну медаль у власну колекцію. Його місце у складі команди ніколи не було більш безпечним".

Авторитетний Sky Sports також високо оцінив старання Зінченка у матчі проти сильного суперника. Українець опинився на одномку рівні з такими монстрами як Стерлінг, Агуеро, де Брюйне або Давід Сілва, отримавши 7 балів. Найкращим же гравцем поєдинку був визнаний португалець Бернарду.

Натомість Mirror трохи применшив заслуги українця, поставивши йому 6 балів. Серед партнерів Зінченка по обороні вищу оцінку отримали Вокер та Отаменді (обоє – по 7). "Інколи Алекс занадто поспішав, у його діях спостерігалось багато метушні, але по ходу гри українець лише додавав", – зазначає журналіст видання Джон Кросс.

На думку Джонатана Сміта з ESPN, Зінченко продемонстрував майже ідеальну позиційну гру: "Він не губився на полі, обирав безпечні варіанти та дуже рідко програвав боротьбу вінгерам Челсі". Тут українця нагородили 7-ма балами, а кращу оцінку отримав лише голкіпер Едерсон.

А ось скандально відомий The Sun, звісно ж, зробив акцент на курйозному епізоді за участі футболіста збірної України. "Зірки Манчестер Сіті відмовлялися підпускати Зінченка до трофею після того, як у минулому році він випустив з рук трофей Прем'єр-ліги".

Фанати Манчестер Сіті також залишились враженими українцем. Багато-хто називає його гру на легендарному Вемблі справжнім перформансом.

"Для мене Зінченко – найкращий гравець матчу. Пекельний перформанс".

"У 2016 році Зінченко обійшовся Манчестер Сіті у 1,7 млн доларів. Спочатку він був півзахисником, а вчора став, мабуть, найкращим на лівому фланзі оборони. І йому лише 22".

Oleksandr Zinchenko cost Manchester City £1.7 million back in 2016 and has gradually proven himself to be a quality operator.



"Олександр Зінченко сьогодні був чудовим. Хлопець, здавалося б, перебрався до "містян", щоб потім на ньому заробили, але він вирішив, що це не для нього. Він чіпляється за кожну можливість та має велике бажання покращувати свою гру".

"Яким же важливим гравцем для команди став Зінченко!".

