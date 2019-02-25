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Кепа "очолив" Челсі замість Саррі після поразки у фіналі Кубка англійської ліги від Манчестер Сіті

11:01 778 Читать на русском
Кепа "очолив" Челсі замість Саррі після поразки у фіналі Кубка англійської ліги від Манчестер Сіті
Кепа Аррізабалага / Фото Daily Mail

Після скандального інциденту в фіналі Кубка англійської ліги Челсі – Манчестер Сіті (0:1 пен.) вболівальники атакували сторінку голкіпера "синіх" Кепи Аррізабалаги.

Наприкінці другого екстра-тайму наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

Кепа – про відмову покидати поле у матчі з Манчестер Сіті: Я не збирався перечити Саррі, сталось непорозуміння

Інцидент не залишився поза увагою вболівальників, яких обурила нахабна поведінка 24-річного іспанця. Фанати атакували сторінку воротаря у Вікіпедії.

"Кепа – найнепрофесійніший виродок у світі, а його мама не навчила сина манерам", – з'явився допис у біографії гравця.

"Змінив Мауріціо Саррі на посаді головного тренера Челсі після поразки у фіналі Кубка ліги-2019", – потролили Кепу вболівальники.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги

Кубок англійської лігиФінал

Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 24 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
0 : 0
( осн. час 0 : 0 )
( пен. 4 : 3 )
Челсі
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Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2018/19 Манчестер Сіті - Челсі Кепа Аррізабалага Кепа Аррізабалага Челсі Челсі футбольні курйози
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