Кепа "очолив" Челсі замість Саррі після поразки у фіналі Кубка англійської ліги від Манчестер Сіті

Після скандального інциденту в фіналі Кубка англійської ліги Челсі – Манчестер Сіті (0:1 пен.) вболівальники атакували сторінку голкіпера "синіх" Кепи Аррізабалаги.

Наприкінці другого екстра-тайму наставник лондонського клубу Мауріціо Саррі вирішив замінити Кепу на Кабальєро. Молодий голкіпер почав сперечатись з тренером і навідріз відмовився покидати поле, чим вивів із себе італійського фахівця.

Кепа – про відмову покидати поле у матчі з Манчестер Сіті: Я не збирався перечити Саррі, сталось непорозуміння

Інцидент не залишився поза увагою вболівальників, яких обурила нахабна поведінка 24-річного іспанця. Фанати атакували сторінку воротаря у Вікіпедії.

"Кепа – найнепрофесійніший виродок у світі, а його мама не навчила сина манерам", – з'явився допис у біографії гравця.

"Змінив Мауріціо Саррі на посаді головного тренера Челсі після поразки у фіналі Кубка ліги-2019", – потролили Кепу вболівальники.

Манчестер Сіті із Зінченком переміг Челсі в серії пенальті та здобув Кубок англійської ліги