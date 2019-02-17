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Гравці СПАЛа відсвяткували гол, але арбітр скасував його та призначив пенальті у їхні ворота після використання VAR

18:50 657 Читать на русском
Гравці СПАЛа відсвяткували гол, але арбітр скасував його та призначив пенальті у їхні ворота після використання VAR
Скандальний VAR в матчі СПАЛ – Фіорентина

В поєдинку 24 туру італійської Серії А СПАЛ – Фіорентина трапився неординарний епізод. Арбітр скасував взяття воріт гостей та... призначив пенальті у ворота СПАЛа після використання системи VAR.

Долю матчу СПАЛ – Фіорентина вирішив контроверсійний епізод. На 74-й хвилині поєдинку господарі забили другий гол у ворота "фіалок". Гравці СПАЛа вже встигли відсвяткувати взяття воріт, а диктор по стадіону оголосив автора забитого м'яча.

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Проте арбітр матчу Лука Пайретто скористався системою VAR, після чого скасував взяття воріт та... призначив пенальті у ворота СПАЛа. Справа в тому, що за декілька секунд до гола господарів Федеріко К'єза був збитий у штрафному майданчику господарів.

* Відео спірного епізоду з 2:20.

Жордан Верету впевнено реалізував пенальті, після чого СПАЛ посипався. Поєдинок завершився з рахунком 1:4 на користь Фіорентини.

Варто зазначити, що фол проти Федеріко К'єзи дійсно був, причому гравець СПАЛа зіграв доволі грубо, ризикуючи завдати серйозної травми супернику.

Італія24 турПаоло Мацца (Феррара)

СПАЛ - Фіорентина: Неділя 17 лютого 2019

СПАЛ
Матч завершено
1 : 4
Фіорентина
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Італія Відеоновини Головне футбольні курйози СПАЛ СПАЛ Відеоасистент арбітра (VAR) СПАЛ - Фіорентина Фіорентина Фіорентина
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