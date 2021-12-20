Манчестер Сіті рветься до золота, Зінченко – знову основний

У рамках 18-го туру АПЛ конкуренти Манчестер Сіті зазнали дуже неприємних фіаско – Челсі не виграв у другому матчі поспіль, а Ліверпуль розділив очки з Тоттенхемом. Існує дуже велика спокуса списати ці невдачі на спалах коронавірусу. Мерсисайдці через нього втратили Ван Дейка, Алькантару та Фабінью, занедужав на загадкову хворобу і капітан Хендерсон, тоді як у лондонців на самоізоляцію вирушили одразу 7 виконавців – серед них Чілвелл, Лукаку, Вернер, Хаверц та Жоржінью. Клуб просив лігу перенести зустріч проти Вулверхемптона, але чиновники відмовили. Томас Тухель лютував.

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Утім, Ліверпуль і Челсі ще до ковідних проблем почали збавляти оберти. Зокрема, "аристократи" за останні 7 поєдинків у всіх турнірах здобули всього 2 перемоги, перестрілявши кризовий Лідс (3:2) і дотиснувши Уотфорд (одного з аутсайдерів АПЛ), а Зеніт і Вест Хем забивали у їхні ворота по три голи. "Червоні" ж обірвали 8-матчеву переможну серію, однак рівень гри в попередніх трьох турах був нижчим, ніж восени – якби не Салах і Жота, все могло завершитись дуже сумно.

Манчестер Сіті, тим часом, влаштував ще один розгром – на початку тижня "містяни" знищили Лідс (7:0), а в неділю підопічні Пепа Гвардіоли винесли Ньюкасл (4:0). Ця звитяга стала восьмою поспіль в АПЛ для чинного чемпіона.

На Сейнт-Джеймс Парк "сині" оновили кілька рекордів: вони здобули 34 перемоги в АПЛ за календарний рік (востаннє це вдавалося Ліверпулю 39 років тому) й наколотили 105 голів у 2021-му – з 1929-го Сіті стільки не забивав.

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Приємно, що у цій справі манкуніанській команді допоміг Олександр Зінченко, який провів 4-й матч поспіль у стартовому складі. Українець отримав непогані оцінки від британської преси у попередніх зустрічах, а під час гри з Ньюкаслом ще й взяв участь у двох результативних атаках – виконав передгольовий пас на Канселу й асистував Марезу. Це – надзвичайно важливий факт, адже за останні три роки в АПЛ Сашко не мав жодної результативної дії в АПЛ.

Як наслідок, Манчестер Сіті пішов у відрив. Від Ліверпуля підопічних Пепа Гвардіоли відділяють три очки, від Челсі – шість. При цьому в "містян" немає серйозних проблем зі складом, чого не скажеш про конкурентів. Поки, звісно ж, зарано говорити про розклади щодо золотих медалей – у чинного чемпіона теж були невиразні матчі, а розрив за очікуваними очками ідентичний реальному. Все ще може змінитись, але Сіті опинився у дуже перспективній ситуації. Ліверпуль і Челсі тепер не мають права на ще одну осічку.

Молодь повертає Арсенал у топ-4

Тиждень тому Арсенал впевнено виніс Вест Хем, прорвавшись у зону Ліги чемпіонів, однак існували певні сумніви щодо здатності "канонірів" продовжити переможну ходу у виїзній зустрічі з Лідсом – команда Мікеля Артети 22 з 29-ти очок набрала у рідних стінах. Крім того, у північних лондонців один із наймолодших складів у чемпіонаті. Такі колективи відзначаються нестабільністю.

Йоркширці підходили до матчу з великою кількістю кадрових втрат, але від них все одно очікували бою. Його не сталося – молодь Арсенала без особливого напруження влаштувала розгром, причому дебютний вихід віч-на-віч стався вже на 2-й хвилині зустрічі. До перерви "гармаші" провели аж 11 ударів у площину – це рекорд для будь-якої команди АПЛ в першому таймі, починаючи із сезону 2003/04.

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За ці 45 хвилин "каноніри" тричі відзначилися голами, причому забили їх 20-річні Мартінеллі (дубль) та Сака. Перед фінальним свистком 21-річний Сміт-Роу поставив крапку, відзначившись сьомим голом в АПЛ 2021/22 (асистував на 2 роки старший Едегор).

Вперше в історії Арсенала в матчі АПЛ забили три різні футболісти у такому "дитячому" віці. Взагалі, 50% голів "гармашів" у цьому сезоні наколотили гравці U-21 – більше мав тільки Лідс у 2000 році (65%).

Як наслідок, лондонці вперше з сезону 2016/17 зустрінуть католицьке Різдво на четвертій позиції – їхній відрив від МЮ, Вест Хема й Тоттенхема становить 4, 5 і 6 очок відповідно. Коронувати "канонірів" на ЛЧ зарано, адже конкуренти мають 2-3 матчі в запасі, однак футбол північних лондонців дозволяє сподіватись на подібний прорив – у їхній грі простежується правильна структура і певний запас міцності.

Мілан відпускає Інтер у відрив

Мілан і Наполі восени боролися за першу позицію, але кілька осічок дозволили Інтеру обійти обох, вирвавшись у лідери. "Россонері" трималися на дистанції в один заліковий бал, партенопейці відставали на чотири – в таких умовах ще одна невдача була неприпустимою. У 18-му турі Серії А головні конкуренти "нерадзуррі" зустрілися на Сан-Сіро, а публіка приготувалася до яскравого протистояння.

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На жаль, матч особливо не вразив. Долю переможця визначив гол після кутового на 5-й хвилині, забитий Ельмасом з подачі Зєлінскі. Захопити явну перевагу над суперником Мілан не зумів, та й Наполі чогось цікавого не вигадував – команди обмінювались тактичними фолами, періодами тривалого володіння і створили невелику кількість моментів. Статистично поєдинок виявився абсолютно рівним.

Матч повинен був завершуватись внічию, якби не скандальне скасування гола Мілана на 90-й хвилині. Жиру впав і лежачи заліз в офсайд – арбітри розцінили епізод як активне втручання в гру. Виглядає смішно, але Олів'є дійсно грав!

Obvious offside on Giroud who was laying on the ground doing nothing! Unbelievable.. pic.twitter.com/Hu4dnH2dRz — Mustafa Jamal (@3699mj) December 19, 2021

Утім, проблема Мілана була не в суддях. Поєдинок проти Наполі підтвердив, що обидві команди прямо зараз не готові до чемпіонства – у "россонері" просіли пресинг, якість просування м'яча і командний рух, а замінити К'яєра в обороні ніким. Наполі, своєю чергою, вкотре довів слабкість свого позиційного наступу.

Інтер же розгромив Салернітану, відірвавшись від двох переслідувачів на чотири очки. Прямо зараз "нерадзуррі" виглядають найбільш стабільним і збалансованим колективом в Італії. Їхня безпрограшна серія в Серії А досягла 10 матчів (8 перемог), причому підопічні Сімоне Індзагі на цьому відрізку били Рому та Наполі, а з Міланом і Юве були зафіксовані нічиї (при кращому футболі "змій").

П'ять поспіль матчів у Серії А вони виграли "всуху", а за календарний рік у чемпіонаті команда набила 100 голів – це клубний рекорд. Майже половину м'ячів забили при Індзагі.

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Приблизно так і має виглядати чинний тріумфатор Скудетто з амбіціями на захист чемпіонства. Погроми аутсайдерів, стабільні виноси середняків, звитяги над прямими конкурентами, купа рекордів, мінімальні питання щодо тактики та кадрів – усім цим не можуть похизуватись нинішні Наполі та Мілан. Схоже, Інтер виривається у фаворити чемпіонських перегонів.

Новий (не)справедливий провал Аталанти

Команда Руслана Маліновського непогано йшла по чемпіонату, видавши серію з 6 перемог і не знаючи поразок 11 матчів поспіль у Серії А. У разі перемоги над Ромою у 18-му турі бергамаски могли б вийти на другу позицію, тримаючись на відстані трьох очок від Інтера – втім, замість більш-менш переконливої звитяги над проблемними римлянами сталося гучне фіаско. "Вовки" розгромили "Богиню" на її полі (1:4), відкривши рахунок вже на 2-й хвилині.

З одного боку, погром можна назвати несправедливим. Аталанта домінувала у зустрічі, мало що дозволяючи суперникам, причому перед другим голом на 27-й хвилині підопічні Жозе Моурінью взагалі не мали контргри – провели всього 7 пасів на чужій третині поля (проти 68 у бергамасків). По перерві тиск господарів став настільки сильним, що Рома пропустила один гол, а згодом і другий – втім, зрівняти рахунок не вдалося через скандальний офсайд (хоча аргументація арбітра тут аналогічна до випадку з Жиру).

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Далі команда розкрилась і отримала ще два м'ячі у свої ворота – все б нічого, але Рома забила 4 м'ячі з 8 ударів і двох явних гольових нагод (згідно з даними Opta). Інакше кажучи, у "джалороссі" залітало все. Їм просто феєрично фартило.

З іншого боку, виправдовувати Аталанту не хочеться, адже це не перший і навіть не другий випадок втрати очок у матчі, де все мало завершитись виносом опонента. На Олд Траффорд бергамаски втратили перевагу в два голи, зазнавши поразки. Вдома вони розписали нічию з МЮ, пропустивши останній гол на 90+1 хвилині. Зрештою, в недавній зустрічі з Вільяреалом підопічні Джан П'єро Гасперіні програли з рахунком 2:3, втративши шанси на 1/8 фіналу ЛЧ. Всі ці поєдинки проходили за схожим сценарієм – "Богиня" домінувала за грою, натужно створювала моменти, забивала двічі й пропускала на рівному місці.

З таким футболом сподіватись на левел-ап важко, хоча нинішня ситуація в італійській першості дозволяла сподіватись на Скудетто. Тепер Інтер на 6 очок попереду, а в Аталанту зовсім не віриться. Утім, навіть проблемна "Богиня" все одно сильніша за конкурентів, які йдуть нижче за четверту позицію. Зокрема, сильніша за Рому.

Маліновський – найкращий українець в Італії

Минулий тиждень виявився невдалим для українців у Серії А. Найважче було Андрієві Шевченку – Дженоа під його керівництвом зазнала чергової нищівної поразки, майже без шансів згорівши Лаціо (1:3). На жаль, Шева після фіаско на Стадіо Олімпіко увійшов до історії як перший з 1995 року тренер "грифонів", який не зміг здобути хоча б одну перемогу в чемпіонаті після 6 матчів. Єдиною втіхою для нашого коуча став гол Меледжоні на останніх хвилинах.

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Прикро, адже до першого пропущеного м'яча генуезці виглядали перспективно у плані командного руху. Та і біля воріт суперника щось почало виходити – Дженоа забивала у трьох поспіль поєдинках (Сампдорії, Салернітані й Лаціо). Проте шанси зберегти пропиcку в еліті не такі вже й низькі. До рятівної 17-ї позиції не вистачає всього трьох очок.

Віктор Коваленко у поєдинку Спеції проти Емполі залишився у запасі. Він вийшов аж на 72-й хвилині, замінивши Бастоні й нічим не запам'ятавшись – за 20 хвилин українець мав усього 7 дотиків до м'яча і 4 паси (3 точні). Крім того, в його активі було єдине відбирання, 1 вдалий обіграш на дриблінгу та 2 виграні єдиноборства у трьох епізодах. Непогано, але і не густо.

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Маліновський теж починав свій матч у запасі, але його випустили одразу по перерві замість Ілічіча. Покидати поле довелося без настрою, адже Рома влаштувала Аталанті розгром – втім, Руслан зробив усе можливе, аби його уникнути.

Українець віддав 37 передач (30 точних), 3 з яких – під удар партнерам, видав найвищу гостроту пасів серед усіх футболістів (0,54 xT). 6 передач Руслана виявились прогресивними. Крім того, він награв на 0,3 очікуваного гола.

На Whoscored Маліновський отримав 6,8 (більша оцінка тільки в Ілічіча та Пеццельї), а на Sofascore – 7,8 (другий серед усіх футболістів результат, більший тільки в Абрахама). Маліновський старався й діяв дуже ефективно, однак це був не день Бекхема Руслана.

"Жовта субмарина" потопила Реал, але конкуренти не здатні цим скористатись

Чемпіонат Іспанії потішив лишень однією гучною несподіванкою – Реал вдома розписав нульову нічию з Кадісом. Команда з передостанньої позиції в турнірній таблиці Ла Ліги за 95 хвилин провела всього одну гостру контратаку, тоді як мадридці награли на 2,6-3,1 xG при 36-ти ударах по воротах (19 завдали з меж штрафного).

18 проникних передач, 9 вривань у карний майданчик на дриблінгу, 80 дотиків до м'яча у штрафному, 51% точності у суперника – важко навіть знайти показник, за яким "вершкові" не знищили "жовту субмарину". Втім, не все так просто.

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Трекер гостроти атак у матчі Реала проти Кадіса

Голкіпер Ледесма дійсно зробив 5-6 шикарних сейвів, однак шалена статистична перевага не рівноцінна ігровій. Кадіс прогнозовано віддав ініціативу, закрившись на власній третині, а от Реал створив не так і багато – реально на гол претендували максимум 5 моментів. Здебільшого гострі епізоди були пов'язані з проявом індивідуальної майстерності, не ставши наслідком хитромудрих комбінацій.

Сенсаційним у цій зустрічі став лишень результат, а от футбол підопічних Карло Анчелотті абсолютно не здивував. Так, вони мали 7-матчеву переможну серію, здолавши усіх конкурентів у боротьбі за золото, але в кожному поєдинку зміст гри був однаковим – "бланкос" переважали в якості рухів та командній організації в різних фазах, однак моментів виникало обмаль. Мадридці перемагали на класі, а не на домінуванні. У такому режимі вічно набирати очки не вдасться – осічка була очікуваною. Просто не з Кадісом.

У будь-якому випадку, переслідувачі у 18-му турі Ла Ліги не продемонстрували готовності покарати "вершкових". Реал Сосьєдад, Бетіс та Атлетіко синхронно програли, причому "матрацники" зазнали поразки у третьому матчі поспіль – і кожен з них виглядав досить сумно, а місцями й безнадійно. "Чолізм" перестав приносити чинному чемпіонові успіх. Суперники почали читати гру "індіанців", а в команді навіть позначилися паростки конфлікту – зокрема, Суареса підловили на грубій лайці в бік Сімеоне через заміну на 57-й хвилині.

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Лишень Севілья змогла перемогти, залишившись на другій позиції у турнірній таблиці й скоротивши відставання від Реала до шести залікових балів. Утім, це стало можливим тільки тому, що в суперниках був Атлетіко, хоча насамперед – завдяки фарту. Вийти вперед вдалося завдяки випадковому лонгшоту Ракітіча, а другий гол став наслідком вдалого відскоку від поперечки (а ось мадридцям з каркасом воріт в епізоді Феліша пощастило менше). Фактично андалусійцям щастить вже у третьому матчі поспіль.

Знизу під зеленою рискою – показник xG Севільї в матчі, зверху – голи

При такому футболі конкурентів Реала можна розкатувати "нулі" з Кадісом до Другого Пришестя. "Вершкових" все одно не наздоженуть.

Молодь допомагає Хаві у перебудові Барси, але роботи ще багато

Каталонські вболівальники вже до повернення Хаві в Барселону зробили з нього Месію. Тільки він міг припинити біди й повернути "блаугранас" рідну тікі-таку зі схемою 4-3-3. Утім, реальність виявилась інакшою – новий тренер обрав іншу схему 3-4-3 з ромбом або 3-5-2 при виході з оборони – а результати стали ледь не гіршими, ніж при Кумані. 7 матчів, 3 перемоги, 3 поразки, виліт у Лігу Європи, 7 місце в Ла Лізі. Такий собі порятунок.

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Втім, не все так погано, як здається. У футболі Барселони помітні осмислені ідеї щодо зламу оборони, а в перші 50-60 хвилин у матчах чемпіонату команда виглядає дуже симпатично – саме так сталося на вихідних у домашній зустрічі проти Ельче.

Після двох швидких голів у робочому чатику Футбол 24 написали, що Барса прекрасна, на що прийшла відповідь – все завершиться з рахунком 3:3. Прогноз майже збувся – після 60-ї хвилини "синьо-гранатові" швидко пропустили два голи, але зуміли забити третій, вигравши поєдинок.

Перемогу над командою з Аліканте принесла молодь – голами відзначились 22-річний Ютгла (або Жуджла), 17-річний Гаві та 20-річний Ніко Гонсалес. Ще кілька місяців тому про них ніхто не чув. Крім того, Хаві ввів у основну обойму 17-річного Акамача й 20-річного Еззалзулі. Все це схоже на набір ноунеймів із футбольного симулятора, але Барсі дійсно потрібне оновлення. Як показує досвід перших матчів Хаві, юнаки пройшли в основу не за сало – вони реально перспективні.

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Утім, за перспективу доводиться платити стабільністю та якістю ігрових зв'язків. Більшою проблемою Барселони зараз виступає робота в обороні – "блаугранас" не вміли оборонятись при попередніх тренерах, а зараз вони ще слабші. Показово, що Ельче за весь матч провів всього 5 ударів, однак 4 з них завершились явними гольовими моментами. Десь приблизно стільки ж разів гості виходили в атаку.

Хаві перебудовує загальну організацію гри й вміло вводить свіжу кров, але без інвестиції в оборону каталонцям буде важко пробитись навіть у топ-5.

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Баварія підходила до домашнього поєдинку проти Вольфсбурга у невеселому настрої. Частина футболістів зіткнулись з коронавірусом та його наслідками, а через ковідні обмеження рідна Альянц Арена залишилась без глядачів – втім, навіть у таких умовах мюнхенці влаштували черговий розгром. Підопічні Юліана Нагельсманна без особливого напруження провели 4 голи, причому в першому таймі вони, великою мірою, відбували номер.

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Особливим 18-й тур став для двох футболістів – Мюллера і Лєвандовскі. Томас проводив 400-й матч за Баварію у Бундеслізі, відзначившись голом і асистом. З моменту його дебюту в Мюнхені лишень Мессі (442), Бускетс (431) та Манданда (429) провели більше матчів за один клуб у чемпіонаті.

Роберт же забив 43-й гол у календарному році в Бундеслізі – це новий рекорд німецького футболу. Попередній встановив Герд Мюллер. Загалом же, за рік поляк наколотив 69 голів, оновивши рекорд Роналду. Більше забивав тільки Мессі (91 за календарний рік).

У паралельному матчі дортмундська Боруссія зазнала поразки в Берліні, поступившись Герті. Тепер відставання "джмелів" від Мюнхена становить аж 9 залікових балів. Від третьої ж позиції Баварію відділяє 14 пунктів – до речі, третім йде сенсаційний Фрайбург (от би так все і завершилось!). Ви ще вірите у чемпіонську інтригу? Ми – ні.

Яремчук зняв прокляття

Є один чемпіонат, у якому всі цілком серйозно вірять у прокляття, а топ-клуби підписують контракти з магами та екстрасенсами. Іноді навіть доходить до звинувачення конкурентів у використанні чорної магії. Ні, мова не про прем'єр-лігу Уганди – так живе Португалія, де грає наш Яремчук. Вочевидь, відьмаки наворожили Роману якесь дуже сильне чаклунство, адже Роман не забивав за Бенфіку протягом трьох місяців, починаючи з 7-го туру чемпіонату.

Дія ворожих чар почала вивітрюватися в останньому матчі Ліги чемпіонів, де Яремчук забив у ворота Динамо, однак тепер прокляття ліквідовано остаточно – в домашньому поєдинку проти Марітіму українець забив гол і віддав асист, а його команда перемогла з рахунком 7:1.

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