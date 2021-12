Манчестер Сіті рветься до золота, Зінченко – знову основний

У рамках 18-го туру АПЛ конкуренти Манчестер Сіті зазнали дуже неприємних фіаско – Челсі не виграв у другому матчі поспіль, а Ліверпуль розділив очки з Тоттенхемом. Існує дуже велика спокуса списати ці невдачі на спалах коронавірусу. Мерсисайдці через нього втратили Ван Дейка, Алькантару та Фабінью, занедужав на загадкову хворобу і капітан Хендерсон, тоді як у лондонців на самоізоляцію вирушили одразу 7 виконавців – серед них Чілвелл, Лукаку, Вернер, Хаверц та Жоржінью. Клуб просив лігу перенести зустріч проти Вулверхемптона, але чиновники відмовили. Томас Тухель лютував.

Утім, Ліверпуль і Челсі ще до ковідних проблем почали збавляти оберти. Зокрема, "аристократи" за останні 7 поєдинків у всіх турнірах здобули всього 2 перемоги, перестрілявши кризовий Лідс (3:2) і дотиснувши Уотфорд (одного з аутсайдерів АПЛ), а Зеніт і Вест Хем забивали у їхні ворота по три голи. "Червоні" ж обірвали 8-матчеву переможну серію, однак рівень гри в попередніх трьох турах був нижчим, ніж восени – якби не Салах і Жота, все могло завершитись дуже сумно.

Манчестер Сіті, тим часом, влаштував ще один розгром – на початку тижня "містяни" знищили Лідс (7:0), а в неділю підопічні Пепа Гвардіоли винесли Ньюкасл (4:0). Ця звитяга стала восьмою поспіль в АПЛ для чинного чемпіона.

На Сейнт-Джеймс Парк "сині" оновили кілька рекордів: вони здобули 34 перемоги в АПЛ за календарний рік (востаннє це вдавалося Ліверпулю 39 років тому) й наколотили 105 голів у 2021-му – з 1929-го Сіті стільки не забивав.

Приємно, що у цій справі манкуніанській команді допоміг Олександр Зінченко, який провів 4-й матч поспіль у стартовому складі. Українець отримав непогані оцінки від британської преси у попередніх зустрічах, а під час гри з Ньюкаслом ще й взяв участь у двох результативних атаках – виконав передгольовий пас на Канселу й асистував Марезу. Це – надзвичайно важливий факт, адже за останні три роки в АПЛ Сашко не мав жодної результативної дії в АПЛ.

Як наслідок, Манчестер Сіті пішов у відрив. Від Ліверпуля підопічних Пепа Гвардіоли відділяють три очки, від Челсі – шість. При цьому в "містян" немає серйозних проблем зі складом, чого не скажеш про конкурентів. Поки, звісно ж, зарано говорити про розклади щодо золотих медалей – у чинного чемпіона теж були невиразні матчі, а розрив за очікуваними очками ідентичний реальному. Все ще може змінитись, але Сіті опинився у дуже перспективній ситуації. Ліверпуль і Челсі тепер не мають права на ще одну осічку.

Молодь повертає Арсенал у топ-4

Тиждень тому Арсенал впевнено виніс Вест Хем, прорвавшись у зону Ліги чемпіонів, однак існували певні сумніви щодо здатності "канонірів" продовжити переможну ходу у виїзній зустрічі з Лідсом – команда Мікеля Артети 22 з 29-ти очок набрала у рідних стінах. Крім того, у північних лондонців один із наймолодших складів у чемпіонаті. Такі колективи відзначаються нестабільністю.

Йоркширці підходили до матчу з великою кількістю кадрових втрат, але від них все одно очікували бою. Його не сталося – молодь Арсенала без особливого напруження влаштувала розгром, причому дебютний вихід віч-на-віч стався вже на 2-й хвилині зустрічі. До перерви "гармаші" провели аж 11 ударів у площину – це рекорд для будь-якої команди АПЛ в першому таймі, починаючи із сезону 2003/04.

За ці 45 хвилин "каноніри" тричі відзначилися голами, причому забили їх 20-річні Мартінеллі (дубль) та Сака. Перед фінальним свистком 21-річний Сміт-Роу поставив крапку, відзначившись сьомим голом в АПЛ 2021/22 (асистував на 2 роки старший Едегор).

Вперше в історії Арсенала в матчі АПЛ забили три різні футболісти у такому "дитячому" віці. Взагалі, 50% голів "гармашів" у цьому сезоні наколотили гравці U-21 – більше мав тільки Лідс у 2000 році (65%).

Як наслідок, лондонці вперше з сезону 2016/17 зустрінуть католицьке Різдво на четвертій позиції – їхній відрив від МЮ, Вест Хема й Тоттенхема становить 4, 5 і 6 очок відповідно. Коронувати "канонірів" на ЛЧ зарано, адже конкуренти мають 2-3 матчі в запасі, однак футбол північних лондонців дозволяє сподіватись на подібний прорив – у їхній грі простежується правильна структура і певний запас міцності.

Мілан відпускає Інтер у відрив

Мілан і Наполі восени боролися за першу позицію, але кілька осічок дозволили Інтеру обійти обох, вирвавшись у лідери. "Россонері" трималися на дистанції в один заліковий бал, партенопейці відставали на чотири – в таких умовах ще одна невдача була неприпустимою. У 18-му турі Серії А головні конкуренти "нерадзуррі" зустрілися на Сан-Сіро, а публіка приготувалася до яскравого протистояння.

На жаль, матч особливо не вразив. Долю переможця визначив гол після кутового на 5-й хвилині, забитий Ельмасом з подачі Зєлінскі. Захопити явну перевагу над суперником Мілан не зумів, та й Наполі чогось цікавого не вигадував – команди обмінювались тактичними фолами, періодами тривалого володіння і створили невелику кількість моментів. Статистично поєдинок виявився абсолютно рівним.

Матч повинен був завершуватись внічию, якби не скандальне скасування гола Мілана на 90-й хвилині. Жиру впав і лежачи заліз в офсайд – арбітри розцінили епізод як активне втручання в гру. Виглядає смішно, але Олів'є дійсно грав!

