Гвардіола зробив три зміни у складі команди на матч проти Ньюкасла (4:0), якщо порівнювати із зустріччю з Лідсом (7:0). Здавалося, що Пеп просто вдався до ротації, але він сам зізнався, що це було дисциплінарне рішення.

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Лише вихід Канселу замість Діаша мав футбольний мотив, а Джек Гріліш та Філ Фоден просиділи усю гру на лаві для запасних через порушення правил поведінки поза футбольним полем, повідомляє MEN.

"Не ротація, ні. Я вибрав цих гравців, тому що вони заслужили грати сьогодні. Саме ці хлопці, а не інші. На Різдво я приділяю багато уваги поведінці на полі та за його межами. А коли не все гаразд, вони не гратимуть. Ми маємо бути зосереджені весь час. Нас відволікають на Різдво і все, що відбувається. Однак ми маємо бути зосереджені", – заявив Гвардіола в ефірі 5 Live Sport.

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