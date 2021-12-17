"Покажіть свої яйця", – ультрас замкнули команду Коваленка на стадіоні після вильоту з Кубка Італії
14:29 - Читать на русском
У вболівальників Спеції увірвався терпець внаслідок жахливої серії команди.
Спеція програла Лечче та вилетіла з Кубка Італії від представника другого дивізіону. Це фіаско доповнило низку провалів у Серії А, де команда Коваленка набрала одне очко в п'яти турах і йде біля зони вильоту.
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Ультрас Спеції не витримали ганьби та заблокували після матчу ворота стадіону. Вболівальники не випускали футболістів додому, вимагаючи зустрічі та пояснень. Вони кричали Тьягу Мотті, що він лише манекен. А потім звернулися до команди: "Покажіть свої яйця".
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