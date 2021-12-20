Керівники клубів АПЛ сьогодні провели нараду в режимі ZOOM та обговорили можливе перенесення 20 туру (28-30 грудня) через велику кількість хворих на коронавірус футболістів. Більшість висловила бажання продовжувати чемпіонат за розкладом, інформує The Athletic.

Деякі клуби опинилися в опозиції. Серед них Ліверпуль, який найактивніше виступав за перенесення туру. У мерсисайдців попереду 4 матчі за 12 днів, а склад сильно ослаблений позитивними тестами на COVID-19 (ван Дейк, Тьягу, Фабінью, Джонс).

Однак основна маса клубів через небажання зазнавати фінансових збитків виступила проти перенесення. Офіційно клуби ні за що не голосували, але Прем'єр-ліга почула те, що хотіла. АПЛ не має бажання переносити 20 тур і отримала підтримку клубів.

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